Gasol también pasa por el Festival de Teatro de Mérida

Anoche disfruté del @Festival_Merida en el Teatro Romano viendo la última función de #TitoAndrónico🎭!

Y vosotros... Sois más de cine o de teatro❓



Last night I had a great time at the Roman Theater in #Mérida (Spain) watching #TitoAndrónico🎭!

Do you prefer cinema or theater❓ pic.twitter.com/YeErlI0epA