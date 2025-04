Patrimonio insiste que no se destruyen restos valiosos en las Concepcionistas de Mérida

Francisco Pérez Urban, el director general de Patrimonio de la Junta, aclaró ayer en la Asamblea que, de momento, en el derribo de las Concepcionistas ... no se han hallado elementos arqueológicos excepcionales. Los restos visigodos documentados eran los esperados previamente.

Y defendió también la labor de los técnicos del Consorcio en el derribo que están haciendo Alsenera y Díaz Cubero.

Ya se ha tirado abajo el muro de la plaza del Parador y ahora los operarios trabajan en la fachada de la calle San Francisco, la continuación de la iglesia.

La obra se trató este miércoles en la comisión parlamentaria de Cultura porque el Partido Popular expresó sus dudas sobre el seguimiento arqueológico.

En teoría, sostiene el PP, al tratarse de una parcela situada en la zona de especial protección de Mérida, cualquier intervención implica estudio técnico y sondeos previos en toda la parcela además de limitar la maquinaria pesada en la obra posterior. Dos requisitos que a su juicio no se han cumplido porque al principio solo se excavó una parte y luego trabajaron excavadoras en el solar.

El director general de Patrimonio defendió que la misma normativa del plan especial de Mérida permite actuaciones y análisis arqueológicos parciales. Insistió en que no se han tomado medidas excepcionales porque no se han dado las circunstancias para eso. «Para nosotros todo el patrimonio tiene valor, pero lo que está apareciendo responde a lo que se espera de esta zona, restos arqueológicos relacionados con la ocupación visigoda, no hay nada excepcional» reiteró Pérez Urban.

La misma duda que se planteó este jueves en la Asamblea de Extremadura se debatió hace algunas sesiones en el Pleno del Ayuntamiento.

Ampliar Escombros acumulados del muro tirado en la plaza del Parador. J.M. ROMERO

En este caso fue el grupo municipal de Unidas por Mérida quien defendió que al derrumbar el recinto se habían saltado el plan especial porque no había un informe arqueológico de toda la parcela. Defiende el director general que los derribos aún no han acabado. «Cuando finalice, podremos hablar de si se ha hecho o no una protección rigurosa del patrimonio», concluye Pérez Urban.

Desde el Consorcio también han explicado varias veces en qué consiste su trabajo en este caso ante las críticas de desoir la normativa.

Publicó incluso su informe provisional en el mes de octubre.

Aclaran que tras echar al suelo todo lo previsto inicialmente habrá luego una excavación en los sitios donde los operarios hayan levantado el subsuelo.

Respondió y publicó una nota pública para aclarar dudas. «Puesto que en la fase actual de la obra continúa el proceso de demolición interna. Es imposible, como pasa en todas las obras de Mérida, simultanear el derribo de la edificación con una excavación arqueológica, como todo el mundo puede entender».

Plantean los grupos de la oposición ahora si cualquier propietario con una vivienda en la misma manzana se le permitiría hacer un estudio parcial en vez de exhaustivo para empezar.

Según Pérez Urban no hay trato discriminatorio en este caso sobre los vecinos. Defiende incluso la postura contraria, que en los casos con más dificultades técnicas para hacer promociones privadas les ponen más facilidades para superarlas.