Raquel Bravo, exdelegada de Urbanismo de Mérida: «Mi paso por la política me transformó»

Raquel Bravo se ha reinventado. En estos ocho años se ha enfrentado a tres procesos judiciales por prevaricación. Le acusaban de no atender las quejas ... de los ruidos de los bares cuando era concejala. Ha sido absuelta en los tres. Pero también se ha sacado la carrera de Derecho y una oposición exigente. Ahora ejerce de secretaria interventora del Ayuntamiento de Hoyos, en Cáceres.

–Por contextualizar, ¿cuándo empieza todo?

–Todo esto empieza en julio de 2014, se interpone la primera denuncia. Sorprendentemente no se interpone contra la administración, sino que es contra mí. Luego llega otra en noviembre y te llega una notificación a tu despacho. Se inicia un proceso de ocho años. Me acusaban de prevaricación medioambiental, de haber consentido las molestias de tres bares y no hacer nada. Por cada uno de los casos me pedían entre dos y cinco años de prisión y quince de inhabilitación. Hubiera sido la persona más condenada de España.

–¿Han terminado ya los tres procedimientos?

–En los tres la sentencia ha sido absolutoria. Aunque todos parecen iguales, no lo han sido. Cada uno tiene su particularidad y en todos han quedado clarificado la inocencia. En la primera de ellas, la del Bar Caramelo, que quizás fue el juicio contra el ruido más conocido, yo nunca negué que se hubieran producido denuncias por los particulares. La realidad es que esas denuncias nunca fueron dirigidas a mi delegación y jamás llegaron. En el juicio se demostró que esas denuncias nunca llegaron, se quedaron en otra delegación.

–¿Qué conclusión saca?

–Aprendes a través del dolor. Ves a determinados testigos que eran amigos míos con antelación a mi vida política mentir cuando pasan por el juzgado. Pero también aprendes a ver quién no debe estar en tu vida. Amigos como esos es preferible no tenerlos. Duele porque llegas a la política con el afán de cambiar las cosas y ves después que por la avaricia de alguien hay funcionarios del Ayuntamiento involucrados en algo por lo que nunca debieron pasar. La sentencias dejan claro que todos hicieron su trabajo. Duele porque no solo le haces daño a alguien con el que trabajas, también a sus familias y esa responsabilidad te pesa. Tú estás dentro, sabes lo que hay y sabes como te estás defendiendo, pero los demás no. Ven tu foto en el periódico en el juicio con el peor titular y uno tiene padres y niñas. Nadie piensa en ti. Pero también, a través de este proceso, he conocido a gente que no creo que vuelvan a salir de mi vida.

–¿Se sintió sola?

–No sientes la soledad de los tuyos, pero sí de una parte de la sociedad que no te conoce mucho. De alguien que a través de lo que ha leído o escuchado se forma una idea que no es real. Nadie te apoya. Estás en un partido en el que todos corren y huyen. Todo ha salido de mí. Te dan una palmadita en la espalda y te dicen «¡todo va a salir bien¡» y cuando sale bien, vienen y te dicen, «¡ves, sí yo lo sabía!». Pero he salido yo sola. No todo el mundo se puede permitir grandes abogados. El mío ha sido fantástico. A la vista está, pero nadie te dice «¿necesitas algo?» Percibes cierta distancia. Como si fuera preferible poner distancia con gente que se encuentra en situación de investigación y se sienta en un banquillo. He aprendido a ver a quién tenía que tomar en cuenta y a quién no. Te haces dura a base del dolor y de la ayuda de los que tienes cerca.

–¿Por qué entró en política?

–Yo tenía mi estudio de arquitectura y en el año 2011 buscaban un perfil como el mío. Tenía 33 años y ni tan siquiera estaba afiliada al Partido Popular. Siempre he sido muy peleona y muy reivindicativo. Tenía mucho contacto con la delegación de Urbanismo por mi trabajo, porque tramitaba licencias todos los días allí. Veía que muchas cosas se hacían mal y entendí que podía ayudar a cambiarlas. Concibo la política como servicio público y entré.

–¿Se arrepiente de haberse hecho cargo de la delegación de urbanismo?

–No. Lo disfruté mucho. Soy lo que soy gracias a ese paso. El paso por la política me transformó. A la gente le sorprende cuando se lo digo. Creen que odio la política después de todo lo que me pasó. La política es algo estupendo, necesario y maravilloso. Otra cosa son las personas que la ejercen. Yo, después de este proceso tan doloroso he sabido reinventarme. Hoy tengo una carrera de Derecho y soy secretaria interventora de un ayuntamiento, probablemente nunca hubiera llegado a eso sin todo lo anterior. Pero sí es cierto que me gusta más la política de antes que la de ahora.

–¿Qué echa de menos de aquellos años?

–En mis años de delegada, Antonio Vélez estaba en la oposición. Es un hombre muy vehemente. Y, como a mí, le gusta mucho el urbanismo. He tenido una relación fantástica con él a pesar de que somos dos personas muy vehementes cuando defendemos nuestra postura. Me gustaba esa política de plenos muy acalorados pero luego departías con ellos en el quiosco de la plaza. Se separaba la política de lo personal. Ahora veo demasiada agresividad y con eso no me identifico.