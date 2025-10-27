La parroquia emeritense de San José abre mañana para el culto a San Judas Tadeo Será entre las 11 a 14 horas, por la mañana, y de 17.30 a 19.30, por la tarde, con misa posterior

Celestino J. Vinagre Lunes, 27 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Es el patrón de las causas perdidas y de los casos imposibles y en Mérida se le venera singularmente en la parroquia de San José. Mañana, día 28, es San Judas Tadeo en el santoral y la iglesia de la barriada de la República Argentina acoge un acto de culto y veneración. Por eso estará abierta entre las 11 y las 14 horas y entre las 17.30 y las 19.30 horas. Posteriormente se celebrará una misa por el párroco de San José y consiliario de la Hermandad de la Sagrada Cena, don Rafael Navarrete. La imagen de San Judas Tadeo pertenece a la cofradía de la Cena y sale en su magnífico paso el Domingo de Ramos de cada Semana Santa.

San Judas Tadeo es uno de los Doce Apóstoles y es presentado en los evangelios como hermano de Santiago, pariente del Señor por ser hijo de María Cleofás emparentada con la Virgen María. Predicó el Evangelio en Judea, Mesopotamia y finalmente en Persia, junto a San Simón, fundando la comunidad cristiana de Babilonia.

Ambos recibieron juntos el martirio en Suamis y por eso la Iglesia los celebra el mismo día. Sus reliquias se encuentran en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, según detalla la parroquia emeritense de San José.

San Judas se representa con una imagen de Cristo en el pecho, simbolizando su parentesco con el Señor, un mazo instrumento con el que fue ejecutado con un golpe en la cabeza, antes de que ésta fuera cortada con un hacha, una llama de fuego en la cabeza, porque recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, una Biblia y sosteniendo un hacha.

En la parroquia de San José desde hace más de 20 años se venera su imagen. También es costumbre venerar a San Judas en el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Para su veneración en la Iglesia de San José, san Judas se encuentra expuesto en un altar a la entrada del templo, frente al sagrario donde está Jesús Sacramentado.

La devoción a San Judas Tadeo forma parte desde sus inicios de la historia de la cofradía de La Argentina, como expresión de amor y agradecimiento de los fieles que se acercaban con devoción a venerar la imagen de san Judas Tadeo, bien sea por favores merced a su intercesión espirituales, los más importantes, materiales o corporales, recuerda la hermandad que preside Rafael Angulo.

Temas

Mérida