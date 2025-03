Parques pierde tres millones por la subida en alumbrado, bus y limpieza

El equipo de Gobierno local aprobó en el último pleno la modificación de crédito para retirar los más de tres millones de euros comprometidos ... para Parques y Jardines y desviar esa partida a pagar a las empresas contratadas que se encargan del alumbrado, los jardines, la limpieza y el autobús urbano. En el último año se han renovado prácticamente todas las zonas de juegos y quedan todavía algunas áreas pendientes que tenían que hacerse en 2023. Pospone ahora el Ayuntamiento los planes y los tres millones de euros que había bloqueados para Parques y Jardines los dedica a la subida de algunos servicios públicos. A Vectalia, encargada del transporte urbano, hay que pagarle ahora casi medio millón de euros más sobre su contrato anual por la subida firmada. A FCC, en cargada de la limpieza y los jardines, hay que abonarle casi 300.000. Y el alumbrado es el que más sube. Un millón de euros más de lo previsto en el contrato inicial hay que liquidar a la compañía eléctrica.

La teniente de alcalde de Mérida, Carmen Yáñez Quirós, fue la encargada de explicar en el pleno municipal los cambios en las cuentas de la ciudad. Habló Yáñez de una «actualización» necesaria de precios de los contratos que tiene en vigor el Consistorio y que recurren al remanente para hacerles frente. Pospone, por tanto, las obras pendientes en los parques y la previsión es incorporarlas al presupuesto local que se está redactando ahora para las inversiones previstas en 2024.

La subida viene porque las adjudicatarias dejan en los contratos una parte del servicio a pagar según vaya subiendo el combustible y el IPC. En total, cambia la hacienda local a pocas semanas de terminar el año 3,5 millones de euros.

Los grupos de la oposición no apoyan el cambio porque es el segundo incremento en un año que hacen las empresas

La oposición no comparte la explicación técnica que dio la teniente de alcalde de Mérida. Javier Gómez Galán, portavoz de Hacienda del PP en el Ayuntamiento de Mérida, entiende que es algo habitual desestimar partidas a final de año que no se pueden ejecutar. «En eso no nos van a encontrar enfrente a nosotros, lo entendemos y lo apoyaríamos», dijo al equipo de Gobierno local.

Pero al PP le llama la atención que algunos de los proyectos que ahora se caen se pusieron en marzo de 2023, poco antes de las elecciones, como algo necesario. Cree que hubo entonces un uso electoralista de las cuentas públicas porque no se harán parques anunciados en marzo como el de la Calzada, Montealto, la Rambla, El Prado, Reina Sofía o el merendero de Proserpina. «Casualmente no se han podido acometer obras en los barrios que prometieron», reprochó el concejal del PP. Recordó además el portavoz del Partido Popular que en marzo también se desvió dinero para pagar a las mismas contratas que ahora. Ha habido, por tanto, dos subidas en un mismo año sobre los mismos servicios. A lo que hay que añadir la subida de tasas que van a pagar los vecinos a partir de 2024. No entienden el PP que haya dos subidas del contrato por parte del Ayuntamiento y una de las tasas que pagan los vecinos en tan poco tiempo. Por eso no apoyaron esta modificación de crédito.

Misma postura de Vox, tampoco aprobó el cambio y recriminó además la concejala Marta Garrido que el Ayuntamiento se gasta, en su opinión, demasiado dinero en fiestas. Muy crítico con la gestión de la hacienda local Miguel Valdés. El portavoz de Por Mérida insiste en que conviene llamar a las cosas por su nombre. Y decir que hay una modificación de crédito por actualización de precios es en realidad pagar más por recibir los mismos servicios. «Siempre ganan lo mismo. Se han subido todas las tasas y ahora se gastan casi tres millones de euros en actualizar a las empresas que dan ese servicio. Solo en el alumbrado nos exigen ahora un millón de euros más». Recriminó Valdés que ni la subida de tasas ni la del contrato vaya acompañada por un mejor servicio porque en Mérida sigue habiendo calles oscuras, zonas sin led y otras con averías continuas. Y algo parecido ocurre con la limpieza. Desde Unidas, Óscar Fernández dijo que este tipo de sobrecostes a pagar con dinero público se podrían evitar si algunos servicios se prestaran directamente, sin empresas intermedias.