El parque del río en Mérida renueva su mobiliario y su extensa red de caminos

Ocho fuentes, veinticinco mesas merendero, cuarenta y cinco papeleras...El Ayuntamiento ha comenzado una renovación amplia del parque de La Isla, junto al río Guadiana, ... y del entorno del embalse de Proserpina. Con casi 690.000 euros de presupuesto, la actuación propicia que se esté cambiando todo el mobiliario, mejorando las zonas ajardinadas, reponiendo los paseos de madera, los caminos, barandillas, tarimas y mejorando el suministro de agua en jardines y fuentes.

Son obras «que permitirán renovar los cientos de elementos que con el uso y el paso del tiempo necesitan su sustitución y mejora», expone Marco Antonio Guijarro delegado de Parques y Jardines.

Los jardines del Guadiana tienen una superficie de unas 25 hectáreas, explica la memoria del proyecto. Se pretende una nueva puesta en valor de la zona, ya que las pasarelas, talanqueras, caminos y zonas estanciales se encuentran muy deteriorados debido al paso del tiempo y la abundante población que los visita a diario, además de las carencias anteriormente mencionadas.

«A esto hay que sumarle su interés turístico ya que se encuentran enclavados en estos jardines restos arqueológicos de gran importancia como puede ser el puente romano», dice la memoria.

Ampliar Nuevas mesas merendero colocadas. J. M. Romero

En el río Guadiana se realizarán estas obras en los jardines de Pancaliente, la zona de la Isla frente a las Consejerías de Morerías, entre el Puente Romano y el Puente Fernández Casado, la isla en la que se encuentran las multipistas (frente a la barriada de la Zona Sur) y el paseo, frente a las islas, desde Pancaliente al Ferial.

En la zona de Proserpina, se van a renovar las estructuras de madera de los puentes y pasarelas y sustituir mobiliario urbano. También se va a realizar el desbroce perimetral del embalse y el acondicionamiento de paseos y zonas con el aporte de material equivalente al existente para evitar su deterioro. Se acondicionará la zona de playa con nuevas duchas y otros elementos.

Tanto en La Isla como en La Charca se crearán nuevas áreas de recreo y espacios caninos con mobiliario urbano renovado y cartelería.