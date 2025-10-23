HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
Un grupo de trabajadores repone tierra en el parque de La Isla, junto al río Guadiana. HOY

El parque del río en Mérida renueva su mobiliario y su extensa red de caminos

Se van a instalar fuentes, mesas merendero, papeleras y reponer estructuras; las obras se extienden a Proserpina

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:04

Comenta

Ocho fuentes, veinticinco mesas merendero, cuarenta y cinco papeleras...El Ayuntamiento ha comenzado una renovación amplia del parque de La Isla, junto al río Guadiana, ... y del entorno del embalse de Proserpina. Con casi 690.000 euros de presupuesto, la actuación propicia que se esté cambiando todo el mobiliario, mejorando las zonas ajardinadas, reponiendo los paseos de madera, los caminos, barandillas, tarimas y mejorando el suministro de agua en jardines y fuentes.

