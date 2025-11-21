HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Parque López de Ayala, esta mañana, desde la avenida de Extremadura.

Parque López de Ayala, esta mañana, desde la avenida de Extremadura.

El parque López de Ayala se reabre a la ciudadanía emeritense nueve meses después

El Ayuntamiento recepciona oficialmente la obra por parte de la empresa Eulen, que será multada por los retrasos en la actuación

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:05

El parque López de Ayala, conocido en Mérida como el Parque de los Enamorados, se reabre. Desde esta mañana, nueve meses después de que se ... cerrara con la colación de vallas metálicas, operarios de la empresa Eulen, adjudicataria de la obra de reforma, están retirando precisamente esas vallas que impedían, de un lado, el acceso a la gran zona verde de ciudadanos y, de otra parte, que se pudiera aparcar en su entorno, en la zona azul establecida desde hace años. Desde hoy, ya se puede pasear por ese parque, muy renovado, y a la vez volver utilizar las zonas de aparcamiento establecidas junto al mismo.

