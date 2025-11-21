El parque López de Ayala se reabre a la ciudadanía emeritense nueve meses después

El parque López de Ayala, conocido en Mérida como el Parque de los Enamorados, se reabre. Desde esta mañana, nueve meses después de que se ... cerrara con la colación de vallas metálicas, operarios de la empresa Eulen, adjudicataria de la obra de reforma, están retirando precisamente esas vallas que impedían, de un lado, el acceso a la gran zona verde de ciudadanos y, de otra parte, que se pudiera aparcar en su entorno, en la zona azul establecida desde hace años. Desde hoy, ya se puede pasear por ese parque, muy renovado, y a la vez volver utilizar las zonas de aparcamiento establecidas junto al mismo.

«Hay quedado muy bien», resumía esta mañana, a pie de obra, la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, tras verificar, con técnicos de Eulen, que la reapertura del parque López de Ayala se realiza a lo largo de esta mañana. «Hemos plantado 56 nuevos árboles, se han retirado 46 enfermos o en mal estado; se han revisado el estado de los grandes pinos; se han colocado plantas aromáticas; se ha hecho más accesible y cómodo...la obra ha quedado muy bien«, remachaba Fernández en conversación con HOY. Confirma la delegada de Urbanismo que, como avanzó este diario en los últimos meses, Eulen será multada por el retraso previsto en la ejecucción de la reforma del 'López de Ayala'.

La empresa, por 499.000 euros, debía haber terminado las obras el 18 de junio tras una primera prórroga de dos meses solicitada para terminar la actuación que no conllevaba sanción en caso de incumplirla. Esto es, la reforma del conocido como parque de los Enamorados tenía que haber estado finalizada prácticamente por Semana Santa. Tenía un plazo de ejecución de tres meses. Entonces, con una primera prórroga, dijo que estaría lista el 17 de agosto pero tampoco fue así. El 20 de octubre fue la última fecha que Eulen dio al Ayuntamiento para que recepcionase la obra. Igualmente no se ha cumplido. Ha tardado un mes más.

En el 'nuevo parque López de Ayala' se han 56 árboles plantados. Hay ocho conocidos como el árbol de Júpiter, siete cerezos, cinco robles, madroños, fresnos.... y otros 144 arbustos, entre ellos lavandas y salvias. Algunos ejemplares se secaron y ha sido cambiados tras el verano.

Ampliar El parque, esta mañana, minutos antes de ser reabierto, desde su acceso principal por La Rambla. J. M. Romero

El Ayuntamiento de Mérida había decidido intervenir en el parque López de Ayala, que va a cumplir 100 años el próximo 2026, por el deterioro que detectado en un paraje de mucho tránsito.

Se decidió recuperar los jardines interiores, eliminar los paseos inaccesibles o las barreras arquitectónicas y redactar un estudio general del estado de los árboles. La obra incluyó también la retirada de raíces o talar los ejemplares que estaban en malas condiciones.

Según el pliego aprobado para sacar la obra a concurso, se analizarían los troncos y las copas. Después se talarían los que se encontrasen en mal estado o los que su permanencia amenazase la seguridad de los peatones.