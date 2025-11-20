El parque de la Ciudad de la Infancia reúne a escolares emeritenses por el Día de la Infancia Fue una idea del colegio público Miguel de Cervantes asumida por el Ayuntamiento, que quiere repetir cada 20N

Celestino J. Vinagre Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:19 Comenta Compartir

Puertas abiertas para los escolares emeritenses, El parque de la Ciudad de la Infancia, en pleno centro de Mérida, con una superficie de 12.000 metros cuadrados, se ha llenado de niños esta mañana en plena jornada lectiva. Con motivo del Día de la Infancia, el Ayuntamiento emeritense ha realizado una apertura de la instalación para alumnos de Infantil y Primaria de todos los centros educativos de la ciudad. El objetivo, que puedan desarrollar diferentes actividades en este espacio, que cuenta con seis áreas de juegos infantiles accesibles y un área arqueológica, ha subrayado la delegada de Educación, Susana Fajardo.

En realidad, la intención del Consistorio emeritense es abrir este espacio todos los 20 de noviembre para que sea una iniciativa «de éxito» que se mantenga en el tiempo, de manera que «podamos conmemorar este día internacional de los derechos de la infancia», ha incidido. Para Fajardo, el Día de la Infancia «es muy importante» para el Gobierno local puesto que al reconocer los derechos de la infancia, pero también, ha sostenido, es «necesario enseñarles a los niños y niñas que tienen sus derechos y sus obligaciones».

La apertura de la Ciudad de la Infancia en este 20N surgió por la iniciativa del colegio público Miguel de Cervantes, en la Zona Norte de Mérida. «Entendimos que era muy buena iniciativa para que todos los centros educativos de la ciudad puedan participar y que vale la pena replicar de manera anual para que sea todo un éxito de participación», ha concluido Fajardo.

Cáritas

En este Día de la Infancia, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz llama a proteger los derechos de la infancia. Cáritas recuerda que acompaña a más de 102 menores en la diócesis para impulsar su desarrollo integral. Son niños y adolescentes de entre 3 y 17 años que viven en «contextos de riesgo social», en familias de diversas nacionalidades y etnias o en zonas rurales con escasas oportunidades de participación y ocio.

Recuerda que la pobreza infantil continúa siendo uno de los grandes desafíos globales, siendo uno de los colectivos más afectados por la pobreza y la desigualdad en España. Los últimos datos del IX Informe FOESSA alertan que los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual son los niños, niñas y jóvenes, quienes sostienen el peso de una exclusión que condiciona su presente y compromete su futuro.

Según FOESSA, un tercio de toda la exclusión severa en España corresponde a menores de edad, cuya tasa de pobreza alcanza el 29%, la más alta entre todos los grupos de edad y una de las mayores de Europa.

A esta situación se suma la realidad de la juventud, 2,5 millones de jóvenes españoles viven atrapados en una precariedad estructural, marcada por temporalidad, salarios bajos y ausencia de oportunidades reales de desarrollo. Su desigualdad salarial respecto a generaciones anteriores —entre un 15% y un 30% menos— genera un «efecto cicatriz» que impactará en toda su trayectoria vital.

Temas

Mérida