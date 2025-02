Parkinson Extremadura quiere atender a más enfermos en el centro de Mérida

En el 42 nació Tomás Carroza. Ochenta años cumplidos ya. «Casi quinto de la Mártir soy». Bromea y se agarra a las paralelas con ... soltura. Camina con facilidad mientras habla.

Carroza fue de los albañiles más conocidos de Mérida. Se le agolpan en la memoria algunas obras que hizo para situar a los que le escuchan en la sala de rehabilitación. «Trabajé en el Hornito y en muchas iglesias». Reforcasa es su firma. Y cuenta la anécdota con la tajada de sandía de hace tres veranos. «Se me cayó al suelo, me levanté corriendo para cogerla. me resbalé y me caí. No era capaz luego de levantarme. Nunca me había pasado». A los dos días fue al médico y le dijo que la caída era por el parkinson incipiente. Desde entonces ha ido dos veces más al neurólogo para revisiones. Dice que lo nota, sobre todo, en las piernas –«desde la caída me fallan»–. Y que se le agarrotan los dedos de la mano con frecuencia. Por eso se apuntó al centro de Parkinson Extremadura que hay detrás de los Salesianos. A las nueve y cuarto suele entrar. Gimnasia, fisioterapia o logopedia hasta mediodía. «Entré con andador después de la caída y ahora solo llevo un bastón para apoyarme. Aquí estoy encantado. El problema es que tengo que pagar el taxi todos los días».

Sigue Tomás con su rehabilitación ajeno al acto oficial del vestíbulo. El 11 de abril de 1755 nació James Parkinson, el médico londinense que describió con detalle los síntomas de la parálisis agitante a la que después la comnidad científica llamó Enfermedad de Parkinson. Y cada 11 de abril se habla de esta enfermedad. Ayer estuvo en el centro de Mérida el presidente Vara, el consejero Vergeles y el alcalde Osuna. También familiares y socios de Parkinson Extremadura. Tiene la organización 150 asociados atienden en Mérida a 40 enfermos. El exalcalde Ángel Calle, que consiguió los terrenos para Parkinson Extremadura cuando gobernaba en el Ayuntamiento, es ahora uno de los socios y presidente. Y fue quien dio ayer el recibimiento a las autoridades. Les pidió ayuda para promocionar los recursos porque el centro de Mérida está infrautilizado.

Noelia Pavón es la directora de la Asociación Parkinson Extremadura. El de Mérida, recuerda, es un recurso que no se ofrece en el Sepad. Por eso cree importante que los pacientes se asocien para acceder a la rehabilitación integral. «Cuando hay un diagnóstico de parkinson, desde los departamentos de neurología se pone un tratamiento y una revisión del paciente, pero no van más allá. Aquí damos una continuidad. Hay logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional porque son también la base para retrasar la evolución».

Al toparse con una enfermedad crónica y progresiva, ve la directora también necesario que los pacientes y los familiares la conozcan mejor para convivir, sobre todo, con los síntoma menos visibles. Va más allá de temblores en ancianos. Trabajan en la asociación con enfermos con poco más de cuarenta años que todavía pueden trabajar. Por edad y desarrollo profesional quieren combatir todo lo posible la progresión. Y ven en las terapias una forma de intentarlo. «Los importante es que se sepa lo que hacemos aquí».