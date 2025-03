«El Parkinson se asume confiando en la ciencia y en la investigación»

Entre 2007 y 2011 fue alcalde de Mérida, pero era muy conocido mucho antes por sus años de director en el Extremadura. Dejó la política. ... Volvió a la docencia, se jubiló y ahora, con setenta años, enfermo de Parkinson, Ángel Calle se pone al frente de Parkinson Extremadura. Le suena el móvil varias veces durante la entrevista y dice con sorna que está de nuevo en la cresta de la ola.

–¿Por qué ha decidido presidir la asociación?

–En la asamblea última que tuvimos me lo propusieron y prácticamente me obligaron. Igual que al resto de miembros de la junta directiva. Creen que puedo conseguir más visibilidad por haber sido un cargo público. Queremos que sea paritaria y que estén representados los pueblos.

–¿Tan difícil es conseguir la visibilidad?

–Hay mucha gente en Mérida que no la conoce y muchos afectados que no son socios. Ahora somos entre cincuenta y sesenta. En Mérida seguro que hay más de cien. Y si supieran que por la cuota de 80 euros al año tenemos psicólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales para ayudarles con su depresión y con sus temblores, irían. Queremos ayudar a mucha más gente. No pasa nada porque vayan. Ahora es cuando hay que ir, cuando estén aparentemente normales. Cuando avance la enfermedad va ser muy difícil. En el Parkinson tenemos diez años de luna de miel y diez de luna de hiel.

–Usted, como alcalde, ayudó a abrir la sede de la asociación frente a los Salesianos.

–Y creo que está infrautilizada. Pueden caber todas las asociaciones de enfermedades neurodegenerativas que hay en la ciudad. Queremos abrirnos al entorno social, a la ciudad y a la región. Trabaja allí un personal muy cualificado y muy comprometido. Queremos que formen parte de la asociación con voz pero sin voto para que nos den criterio a nosotros.

–¿Cuánto tiempo lleva usted con el Parkinson?

–Yo llevo de seis a siete años. Ahora me tiembla la mano izquierda y tengo cierto desequilibrio al andar. Me he caído dos veces y me ha alterado el ritmo del sueño. Me levanto a las tres o a las cuatro de la mañana. Duermo poco. María Teresa Fernández, la neuróloga, me ha dicho que tengo que estar activo física e intelectualmente.

«No hay que tener miedo a decir que estás en tratamiento psicológico»

–¿Dónde encuentra usted esa actividad?

–Doy muchas charlas sobre la Transición y sobre cómo fue el cambio a la democracia. Y soy muy activo en Facebook. Tengo cinco mil amigos y veinte mil lectores diarios. Físicamente estoy menos activo porque tengo artrosis de rodilla y me duele al andar.

–¿Cómo aprendió a aceptar la enfermedad?

–Confiando en la ciencia y en la investigación. Es difícil de aceptar. Uno de los síntomas típicos es la depresión. Ves la evolución de otros y te deprimes. Pero hay que asumirlo. Somos gente normal, que sufrimos y nos reímos.

–¿Y cómo se enfrenta usted a la depresión?

–Asumiendo la enfermedad, confiando en que hoy, en el Hospital de Cáceres por ejemplo, te quitan los temblores poniéndote un electrodo en el cerebro. O en que los especialistas te ayudan a ralentizar los síntomas. Y no hay que tener miedo a decir que estás en tratamiento psicológico. Forma parte de la enfermedad y hay que tratar de superarlo.