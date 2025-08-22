Parcelas en el casco urbano dominadas por el pasto
Viernes, 22 de agosto 2025, 07:34
A finales de agosto todavía quedan parcelas sin desbrozar en pleno casco urbano. Hay varias en la Zona Norte, junto a la avenida Emérita Augusta ... y la avenida del Lago, como la de la imagen. En este caso, hay viviendas a pocos metros, el colegio Ciudad de Mérida, la sede de la Policía Local y el polideportivo de Las Abadías. El riesgo de incendio es aún muy elevado y los vecinos están inquietos.
