Los padres de las Millas Romanas se reúnen por el 25 aniversario

Encarna García ve el origen en el empeño de unos pocos. «Simplemente eso». No había la cultura del deporte ni de las pruebas de la ... resistencia de hoy. Se creó hace 25 años el club de senderismo Camino de la Plata. Y unos cuantos veían con envidia cómo en otros países salían pruebas de larga distancia. En mayo del 99, un sábado a primera hora de la mañana, pusieron una caminata de 24 horas sin parar. Sin saberlo muy bien, aquella quedada fue el germen de las Millas Romanas. Se ha convertido en la prueba de ultrafondo más longeva de España y la más conocida en Mérida. No hay vecino que no haya estado tentado de hacerla algún año. Recuerda Encarna que le sorprendió la acogida del debut. Vinieron más de seiscientos a intentarlo. Sacó a los vecinos de Mérida de casa para hacer deporte en familia. Muy pocos aguantaron las 24 horas, simplemente andaban hasta donde llegaban. Pide Encarna situarnos en el contexto de hace 25 años. Entonces la oferta deportiva en la ciudad era el fútbol, la pesca y la petanca. No había nada para mujeres ni para las familias. «Decían que estábamos locos cuando lo propusimos. Lo más difícil fue convencer a la gente para que nos ayudara a organizarla». Las millas del 99 serían hoy irreconocibles. Entonces salían con una camiseta de algodón y una zapatilla cómoda. Y tiraban millas. Tampoco GPS para orientarse. Mapas e intuición. Lo suyo ha sido siempre la resistencia. Se pasa horas viendo maratones en la tele o en Internet. Ha completado cuatro veces los cien kilómetros de Mérida y ha perdido la cuenta de las de menos de cincuenta kilómetros. Podía tener muchas más. Pero le tocaba organizar. Se pasaba la semana antes señalizando. Terminaban de madrugada y al día siguiente repetían como participantes. «Hacíamos locura de ese tipo». Aunque ha pasado ya mucho tiempo y ha vivido anécdotas para un libro, Encarna se queda con la primera. Con la salida del 99. «Tenía un sueño, el sueño se cumplió y encima ha durado 25 años».

Veterano también Manolo Coronado. Oficialmente es el millero con más ediciones en las piernas. 21 de 24. No hay nadie que le supere. Su resumen de lo que ocurrió es que se juntaron cuatro entusiastas por hacer algo diferente con otros muchos que ponían muchas pegas. Al final pudo el entusiasmo. Las millas fue algo innovador para la época. Y llamó la atención incluso de aficionados de Galicia o País Vasco, comunidades con más tradición montañera y largas travesías por el campo. También vinieron grupos de Portugal. A Coronado le correspondió más de una vez hacer el itinerario. Trazar cien kilómetros desde Mérida por caminos accesibles, sin invadir fincas privadas y sin GPS. Lee mapas como nadie. También más de una vez señalizar. La noche antes balizando todo el recorrido para que nadie se pierda. O preparar avituallamientos. Se habla poco, cree, de los voluntarios. Gente que pasa diez o doce horas a la intemperie en una mesa. Animando con el mismo empeño al primero y al último. Desde el principio se impuso como algo no competitivo. Sin ganador. Pensaban que habría una o dos ediciones, pero como la gente respondió a cada inscripción, pues siguen. Ha habido años que los dorsales se han agotado en once minutos. Quieren mantener la filosofía: Ganan todos los que llegan porque es un reto de cada uno. Y no esconden las presiones que ha habido de patrocinadores o de instituciones para dar el salto y hacerla competitiva. «Acabaría siendo una más. Y no, debe seguir siendo especial». Se le agolpan las imágenes de los intentos fallidos que ve en los caminos. De chicos en el suelo llorando a falta de dos kilómetros o de un chaval de Torremejía que a 500 metros y a diez minutos para las 24 horas. Se quedó clavado. Inmóvil de agotamiento. Se enteraron la madre y la novia que quería abandonar y se pusieron a su lado. Le sobraron dos minutos. «Acabamos todos llorando en la meta». O de Isabel, de Béjar, que hizo sus últimos cien kilómetros con 75 años. Todos advierten del Castillo de Alange, la Calderita o Cornalvo, pero por experiencia Coronado ve la dureza en el contraste térmico. El frío de por la noche y el calor del día consume muchas calorías. Por eso, para los que quieran intentarlo el próximo 15 de marzo un consejo: Esto no es una prueba de tres horas, ni una media maratón. Calma y a dosificar. Lo dice alguien que ha hecho andando desde Tarifa hasta Atenas. Europa entera. Casi 8.500 kilómetros en 304 etapas. En el club de los selectos también José Galindo. Lo suyo fue por accidente. Practicaba parapente, se cayó, se rompió el tobillo por varios sitios y prometió a la familia que dejaría el parapente para siempre. Empezó la rehabilitación para andar bien y se propuso participar en las millas. Se agotaron las plazas y entró de voluntario. Se ofreció ir de escoba. Marcando el límite del tiempo. Le gusto tanto que ha hecho veinte de 24 la travesías de cien. Como va el último se topa siempre con los que van al límite. Y eso le hace partícipe de hazañas personales muy emotivas. Anima cuando flaquean las fuerzas o sugiere abandonar a los que ponen en riesgo su salud. Galindo organiza la convivencia del próximo fin de semana. Coincidiendo con las Millas 2024 prevé reunir a participantes de las primeras ediciones y fieles que siguen durante este tiempo. Por lo que ha visto como escoba sabe que es una prueba importante en la intimidad de cada uno. De las que marcan y se recuerdan con los años. También coincide; la longevidad de las millas descansa en los voluntarios. Por eso agradece el trabajo anónimo que hacen una y otra vez. Álvaro Muñoz acaba de aterrizar de Ceuta. Allí ha completado la Cuna de la Legión. Su veneno viene por su amigo José Antonio Losa. Hicieron el Camino de Santiago francés y luego se animaron con las Millas. Ocho veces los cien ya. Ninguna tan dura como la primera. En Cornalvo tenía los pies llenos de ampollas y paró. Uno de sus compañeros le dijo que si habían salido cinco tenían que llegar los cinco. Y otro consejo para los del viernes que viene. Hacerlo en grupo mejor que por cuenta propia. No hay mejor doping que la compañía. Define Álvaro a las Millas como la mejor marca de Mérida. «En esta prueba se trata muy bien a los participantes, por eso todo el que la hace por primera vez quiere venir a la siguiente». Nada que envidiar a los cien kilómetros de Ronda. Aunque allí tengan a una compañía de legionarios del ejército detrás de la logística.

