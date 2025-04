Los padres del colegio Juan XXIII de Mérida se oponen al cierre y temen perder las becas de comedor o libros

A. gilgado Lunes, 14 de febrero 2022, 13:48 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

Marco Antonio Caballero tiene cuatro hijos de siete, seis, cinco y tres años escolarizados en el Juan XXIII. La semana pasada se enteró por la prensa que el colegio público de San Juan se cierra y ahora no sabe muy bien dónde hacer la reubicación forzosa. «No nos están dando soluciones, ni nos dicen un colegio concreto, hay muchas familia con necesidades de libros o de comedor porque estamos en el paro y en el Juan XXIII sí nos cubrían todas nuestras necesidades».

Marco Antonio se ha manifestado esta mediodía, a las doce, en el puerta del centro. La concentración la convocó el sindicato Comisiones Obreras y se han sumado algunas familias, vecinos de otros barios de Mérida con colegios públicos de baja escolarización y personal del centro. También los niños, a su modo, que desde el patio gritaron «¡injusticia¡, ¡injusticia¡», al escuchar el revuelo de la puerta.

En total, sobre cuarenta personas han estado esta mañana pidiendo a la Junta que reconsidere el cierre. Marco Antonio, en representación de los padres, destaca la implicación del profesorado con las necesidades escolares. «Es un colegio familiar, con un ambiente muy beneficioso para ellos». Temen que con la reubicación forzosa pierdan ese ambiente de familiaridad en el que se han escolarizado. También ven peligrar las becas de comedor o de libros porque pocos colegios de la ciudad trabajan de una forma tan abierta a la comunidad. «Los han acogido y ellos están muy bien ¿por qué no pueden seguir haciendo eso? ¿qué les molesta?», se pregunta.

Según ha visto Marco Antonio en los últimos años, la mayoría de las familias reciben mucho apoyo del colegio y esa forma de trabajar no se da en otros sitios. No comparte tampoco el argumento de la Junta de que cierran porque los niños no progresan y no aprenden. «Estaría bien que la persona que lo ha decidido y ha dicho eso, venga y se lo explique a los niños».

Cecilia Chamorro, la directora del Juan XXIII, no se sumó directamente en la manifestación, pero sí estuvo en la cancela de entrada mostrando su apoyo a las familias. «Estamos muy tristes por la noticia. Hemos hecho de todo para que esto no llegara. Campañas de promoción por todos los barrios de la ciudad, proyectos de aprendizaje dando servicios desde el centro a la comunidad o fórmulas para visibilizar el trabajo que se hace aquí».

Por parte de Comisiones Obreras, ha apoyado a las familias Lourdes Núñez, secretaria general de la federación de enseñanza de Comisiones Obreras. Desde su organización piden también a la consejería de Educación que de marcha atrás al cierre. No se trata, explica Núñez, de amortizar plazas o reubicar a treinta alumnos, sino dejar a un barrio como San Juan, con unas características económicas y sociales muy particulares sin un colegio que se adaptaba a esas necesidades.

Temas

Mérida