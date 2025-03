Los padres del centro de educación especial denuncian que faltan cuidadores

A. G. MÉRIDA. Viernes, 14 de marzo 2025, 22:57 Comenta Compartir

La asociación de padres y madres del centro de educación especial para jóvenes Emerita Augusta envió este viernes un comunicado público para denunciar falta ... de personal, de espacio y de planificación en el recinto. Raquel Cintora, presidenta y portavoz, explica que la consejería les miente cuándo piden explicaciones sobre las obras. En 2021, arranca su relato, empezaron para la residencia del centro. Es necesaria porque atienden en Mérida a jóvenes de toda la región. Todavía no se ha terminado y va para largo porque aún falta la cocina. La actual está insalubre según los padres y no se puede usar. No hay plazo para terminarla.

Esto obliga a los chicos a usar la residencia de la Escuela de Hostelería. Un trastorno que complica el día a día a usuarios. «No podemos olvidar que hablamos de jóvenes con discapacidad», explica la madre. Y la comida se la dan en un cátering, que tampoco se ha adaptado a las necesidades. Aclara la portavoz que las raciones de comida son para niños y en el centro atienden a jóvenes de 15 a 21 años. Es, por tanto, insuficiente para atender a los alumnos y no se adapta a lo que necesitan. Y, sobre todo, lamentan que haya ahora menos cuidadores para atender a los jóvenes. En 2020, comparan, había 10 para 31 alumnos escolarizados. Ahora hay nueve, uno se jubiló y no se ha sustituido, para 56 chicos. Creen que el ratio de técnicos educativos por alumnos se ha descompensado demasiado y la Junta no hace nada para paliarlo. Y más teniendo en cuenta que hay jóvenes de alta demanda asistencial, que necesitan atención especializada 24 horas al día. «Tanto desde el centro como desde nuestra asociación hemos solicitado por activa y por pasiva la contratación de más cuidadores para la adecuada atención de nuestros hijos y no hemos obtenido ninguna respuesta», se lamenta la portavoz. Esperan ahora que la denuncia pública sirva para que la Junta conozca mejor sus necesidades.

