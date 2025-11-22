Pablo López actuará en el Festival Stone de Mérida el 13 de junio

R. H. Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

Pablo López se suma al cartel del Stone&Music Festival. Su concierto en el Teatro Romano de Mérida tendrá lugar el 13 de junio dentro de su nueva gira, 'El Niño del Espacio'. Será la única parada del artista en Extremadura y su tercera vez en el Stone, un certamen que ya disfrutó de su talento y virtuosismo al piano en 2018 y 2020.

Las entradas se ponen a la venta este martes, 25 de noviembre, a las 11:00 horas, en la web oficial del Stone y en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, que permanecerá abierta el día 25 en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. La organización insiste en la importancia de adquirir las entradas en los puntos de venta oficiales para evitar problemas.

'El Niño del Espacio'

'El Niño del Espacio' es el primer adelanto del próximo álbum del artista malagueño y también el nombre elegido para la gira con la que promete «dejar huella en todos los escenarios». Pablo López se embarcará en un tour por los principales teatros del país con un repertorio que incluye «sus grandes éxitos y las nuevas obras de su esperado álbum».

El cantante tendrá la oportunidad de entregarse al público de un Teatro Romano que la última vez que pisó lucía con aforo reducido a causa de las restricciones sanitarias. Seis años después de esa actuación volverá con su banda, nuevo disco y una consagrada carrera musical que le sitúa como una de las más importantes voces de la música en español.

Artistas confirmados

Pablo López se suma así a un cartel donde ya figuran grandes nombres de la música en español: Sergio Dalma (6 de junio) y Ana Torroja (27 de junio), José Mercé (el 7 de junio) y Siloé (el 19 de junio).