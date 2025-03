Osuna: será «el pueblo» quien decida si Emerita Lvdica sigue teniendo un festivo en 2025

R. H. Jueves, 23 de mayo 2024, 19:20 Comenta Compartir

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que será «el pueblo» quien decida si la fiesta recreacionista Emerita Lvdica seguirá contando con un día festivo local en 2025.

Osuna, en una entrevista en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press, ha dicho que «siempre» le ha guiado la «máxima» de llevar el festivo local a una festividad que generase «economía» y «turismo».

«Estamos comprobando que el festivo en Emerita Lvdica atrae a mucha gente y, lo más importante, favorece que las asociaciones recreacionistas disfruten también de ese trabajo que llevan durante un año. Un año trabajando para una semana merece un festivo», ha señalado.

Invita a vivir Emerita Lvdica «aunque sea una vez»

Del mismo modo, el primer edil emeritense ha destacado el rigor histórico presente en esta fiesta que cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Regional y aspira a la Nacional y ha invitado a los turistas a vivir esta fiesta recreacionista «aunque sea una vez».

Así, ha puesto en valor que probablemente no hay otro lugar en el mundo en el que se pueda hacer un viaje al pasado únicamente ataviándose, en este caso de romano, ya que los escenarios de la época son originales y no de «cartón piedra», además de contar con el asesoramiento de expertos para que sea una actividad fidedigna.

«Hay una recreación y una mimetización perfecta entre la cultura romana del siglo I después de Cristo y lo que vemos hoy en Emerita Lvdica», ha expuesto.

No ve complicado la declaración de Interés Nacional

Por otro lado, el alcalde emeritense, aunque ha dicho que puede sonar un «poco pedante», no ve complicado que esta fiesta pueda obtener la declaración de Interés Turístico Nacional.

«Lo veo fácil porque hay un rigor histórico que no tiene ninguna otra fiesta. Estos no son los mercados medievales que se desmontan en una ciudad y van a otra. Esto solo lo puedes hacer aquí», ha dicho.

De la misma manera, Osuna ha valorado que la sociedad civil emeritense está «muy implicada» en esta fiesta y ha remarcado algunas de las actividades más espectaculares como la entrada de las tropas en la ciudad, entre otras.

Finalmente, el primer edil, sobre las infraestructuras de la región y la llegada del AVE, ha señalado que contar con alta velocidad podría favorecer que haya fluidez de turistas que vengan y se marchen en el mismo día, algo que pasa, ha dicho, en ciudades muy turísticas como Toledo o Segovia, donde las pernoctaciones «no están creciendo como crecen aquí».

«Entonces hay que desmitificar un poco eso de que la gente no va porque no hay transporte. No es verdad, porque, de lo contrario, no estaría creciendo la cifra de turismo, cada año más y más pernoctaciones en Mérida, en Cáceres, en Extremadura en general», ha asegurado, al tiempo que ha dicho que el AVE «será un aliciente más» pero su ausencia «no es mucho menos ninguna excusa para no venir a Extremadura, para no venir a Mérida».