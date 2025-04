El centro de educación de adultos de Mérida se trasladará al colegio Juan XXIII

A. GILGADO MÉRIDA. Viernes, 18 de febrero 2022 | Actualizado 19/02/2022 08:22h. Comenta Compartir

La propuesta la hizo el alcalde Osuna en la última intervención del Pleno. Cuando Álvaro Vázquez, de Unidas por Mérida, pidió debatir de urgencia una propuesta sobre el cierre del Juan XXIII. Dijo Osuna que habían pedido a la consejería de Educación trasladar allí el centro de educación de adultos de la Plaza Pizarro, conocido popularmente con el Legión V.

Pocos después, la consejería de Educación confirmó que apoya la propuesta. «Educación ha tomado esta decisión tras analizar los posibles usos del edificio y concluir que el traslado del centro de educación de personas adultas al Juan XXIII redundará en la mejora de las enseñanzas que imparte». Acuerdo cerrado, por tanto, para mantener el recinto con uso educativo.

Ahora falta que ambas administraciones concreten y le pongan fecha o dinero por si hay que hacer alguna obra.

Una comisión municipal estudiará cómo afrontar el descenso brusco de escolarización que se avecina

La idea de Osuna va más allá de un mero traslado. Cree el Consistorio que puede ofrecer un servicio innovador al barrio por la oferta educativa que despliega el Legión V tanto para títulos oficiales como el de secundaria como de formación para desempleados poco cualificados.

El Legión V cuenta ahora con 250 matriculados. Hay una línea de secundaria y otra de FP básica de restauración, que tiene el atractivo añadido de que se convalida además como secundaria.

Trabajan en dos turnos. Uno de mañana y otro de tarde y tiene una alta tasa de éxito porque la mayoría de los que superan el primer cuatrimestre termina sacándose el título.

El alcalde cree necesario este cambio porque el Legión V se estaba quedando sin espacio para asumir la oferta de matriculados que recibe cada año.

Sobre el cierre del Juan XXIII destacó el esfuerzo del Consistorio en los últimos siete años por informar a los vecinos de San Juan del modelo pedagógico que encontrarían en el colegio público de su barrio.

Pero al día de hoy entiende que ya no hay más debate porque la clausura la ha decidido la Junta y la ha aceptado el Ayuntamiento. El alcalde se comprometió con todos los portavoces de los grupos municipales a abordar la escolarización de Mérida en una comisión extraordinaria para analizar en profundidad un problema que va más allá de la situación puntual en la que ha derivado el Juan XXIII.

Descenso brusco

En Mérida crece el padrón pero decrece la población escolar. Y los próximos años habrá un descenso brusco de niños en los colegios, por lo que quizás derive en un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por eso cree necesario que desde el Ayuntamiento salga una estrategia clara para adelantarse a los desequilibrios.

En opinión del alcalde, a algunos barrios periféricos les ha perjudicado fijar la zonificación escolar por residencia y por domicilio laboral. Al final ha hecho que muchos padres prefieran llevar a sus hijos cerca de donde trabajan y no cerca de donde viven. «Por eso, durante siete años, las administraciones no hemos sido capaz de llenar el Juan XXIII», reconoce. No es la primera vez que desde el Ayuntamiento se plantea cambiar la zonificación escolar para optar a los colegios de la ciudad para corregir la concentración de líneas concertadas en algunos barrios, pero se trata de una competencia de la Junta.

