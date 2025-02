Osuna depositará 40 millones del Ayuntamiento al banco que abra una oficina en Nueva Ciudad

El Consejo Local de los Mayores de Mérida tiene como primera reivindicación que abra una oficina bancaria en Nueva Ciudad. Cada vez que se reúnen con el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, o la delegada de Mayores, Catalina Alarcón, explican que Nueva Ciudad es un ... barrio donde muchos ancianos han perdido su independencia financiera porque ya no opera nadie allí.

Hasta no hace mucho tiempo tenían tres bancos. Luego dos. Después uno. Y al final ninguno. Todos han cerrado. Ahora tienen que esperar a que un familiar les lleve al centro o que alguien les saque dinero. No suelen operar por Internet y para ponerse al día con recibos o ingresos necesitan a los demás, algo que no ocurría cuando había oficinas cerca de casa a las que podían ir a preguntar a los banqueros del barrio.

El alcalde se ha comprometido con los portavoces del Consejo Local de Mayores y con los vecinos de Nueva Ciudad a negociar con los bancos para que abran sucursales en el barrio.

Desde El Prado hasta Bellavista viven 14.000 vecinos y solo funciona un cajero en las traseras del Hospital. Explica Osuna que el Ayuntamiento de Mérida tiene en estos momentos casi 40 millones de euros en depósitos bancarios y enviará una carta a los directivos de las entidades para comunicarles su voluntad de centralizar estos ahorros en la entidad que abra una oficina con cajero en Nueva Ciudad. «En esta zona de Mérida, como mínimo, nos hacen falta dos o tres cajeros. Vive mucha gente». Confía en que haya acuerdo con alguna.

Técnicamente no parece muy complicado porque se trata de sacar una licitación de depósito bancario fijo a cambio de una prestación de servicios.

Ahorros dispersos

Los ahorros municipales están ahora muy dispersos porque tenían que abordar muchos préstamos abiertos con bancos distintos. Necesitaba la hacienda local disponibles para los vencimientos mensuales. Pero al recortarse la deuda en más de 60 millones de euros ya se han pagado por completo muchos préstamos adscritos a una cuenta.

No es necesario en esta nueva fase de la deuda tantos disponibles distintos. Calcula el alcalde que les bastaría dos o tres cuentas como mucho para operaciones diarias. «Estamos trabajando la fórmula legal, pero se trata de apelar a la buena voluntad de las entidades financieras, y si la hay, llegaremos a un acuerdo».

Insiste en que ahora un vecino de Mérida no encuentra una sucursal desde el Puente Romano hacia arriba y desde El Prado hasta la carretera de Alange. Y que los mayores y los vecinos le piden que haga algo. Desde el Ayuntamiento estudiaron las posibilidades que tenían de mediar y han encontrado en esta fórmula una opción de generar un aliciente para acercar a los bancos a Nueva Ciudad.

«Tiene sentido que los casi cuarenta millones de euros de los vecinos de Mérida estén en un sitio donde se preste un servicio a los vecinos de Mérida». Aspira el Ayuntamiento ahora a llegar a un acuerdo para centralizar todos los depósitos en una o dos cuentas de una misma entidad. Cambiaría por completo la organización de los ahorros municipales porque el acta de tesorería del 1 de marzo refleja casi cuarenta millones en depósitos (39,7) en doce cuentas de nueve bancos distintos. Opera el Ayuntamiento con Ibercaja, Liberbank, Caja Duero, BBVA, Santander, Caixa, Banco Sabadell, Cajalmendralejo y Caja Rural de Extremadura. El depósito de mayor cuantía está en una cuenta con más de 17 millones de euros de la Caixa. Y el de menor en Caja Duero con menos de doce mil euros de saldo.