Osuna destinará 4,3 millones de los 11 del Plan EDIL a inversión directa en barriadas de Mérida

Celestino J. Vinagre Lunes, 27 de octubre 2025, 14:26

El Gobierno local de Mérida detalla cómo repartirá los 11 millones (exactamente, 11.039.558, de los que 165.593,7 euros son de aportación municipal) que va a recibir la ciudad con cargo al Plan EDIL. La convocatoria a esos fondos europeos (Feder) a la que acudió el Ayuntamiento emeritense, va a propiciar la disponibilidad de dinero para acometer diversas actuaciones directas en barriadas que suponen un tercio de esos fondos toda vez que el Consistorio usará 2,6 millones en obras de acerado, accesibilidad, cableado, eficiencia energética del alumbrado, espacios verdes...) a los que se suman 700.000 euros en un plan de arbolado urbano y la creación de sombras artificiales y otro millón en la creación de refugios climáticos en zonas escolares y áreas deportivas.

Según ha detallado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, el Gobierno municipal solicitó disponer de dinero con cargo al Plan EDIL hace dos años y ahora ha sido aprobada la concesión de ayudas. Eso implica que dentro del listado de proyectos con ayudas ahora se incluyan algunos que ya han comenzado su construcción o estén a punto y que antes contaban con fondos propios del Ayuntamiento. «Ahora vamos a poder reservar esos fondos para otras inversiones y sufragar algunas obras con cargo al EDIL», ha subrayado Osuna.

El listado de actuaciones que se van a pagar gracias a esos fondos europeos incluye, por ejemplo, un millón de euros para la construcción del hogar de mayores de Nueva Ciudad, que ya comenzado. La obra estará terminada antes de acabar 2026 y tiene un coste de casi 2 millones, uno del Ayuntamiento (que ahora se lo ahorra con los EDIL) y otro de la Diputación provincial pacense. Y en cuestión de días comenzará la obra del Museo de la Historia en el antiguo mercado de Calatrava. Con los EDIL, el Ayuntamiento dispondrá de 1,3 millones que no tendrá que poner de fondos propios para la musealización del inmueble. O los casi 500.000 empleados en la obra del parque López de Ayala, que aún no ha terminado y va a recibir multa la adjudicataria por los continuos retrasos.

Un millón de euros usará el Consistorio emeritense para asfaltar todo el recinto ferial, realización la acometida eléctrica, instalar agua y baños en una actuación que se estima muy necesaria por el Ejecutivo de Rodríguez Osuna. O medio millón para continuar extendiendo el museo del muralismo contemporáneo, con murales en fachadas de la barriada, en La Antigua, aunque el regidor ha aumentado que lo primero es conservar los existentes.

El alcalde ha recordado que a día de hoy gran parte de los proyectos financiables con cargo al Plan EDIL todavía no están redactados pero ahora todos van a coger velocidad de crucero porque, ha insistido, su gobierno no deja para el año electoral la acumulación de obras, como es práctica en otros ayuntamientos. «Desde el minuto cero de la legislatura estamos llevando a cargo una gran inversión de obra pública, bien con fondos propios, del Gobierno o europeos y eso va a continuar», remarca.

Ha avanzado también que el Ayuntamiento sacará los bonus al consumo que ya se han puesto en marcha, con 900.000 euros, a iniciativa de los comerciantes, para incentivar la actividad económica local.

Los proyectos de Mérida con cargo al Plan EDIL

-Musealización del antiguo mercado de Calatrava para Museo de la Historia: 1,3 millones.

-Ampliación de las obras de plataforma única en La Rambla de Santa Eulalia: 500.000 euros.

-Adecuación del parque López de Ayala a espacio multiuso y accesible: 500.000 euros.

-Ampliación y dinamización del Museo de Muralismo Contemporáneo de La Antigua: 500.000 euros.

-Construcción de un hogar de mayores para centro de día en Nueva Ciudad: 1 millón.

-Acondicionamiento del recinto ferial: 1 millón.

-Sistema de Información Geográfica del Ayuntamiento: 200.000 euros.

-Renaturalización y creación de refugios climáticos en zonas escolares e infantiles y áreas deportivas: 1 millón.

-Plan de arbolado urbano y sombras artificiales: 700.000 euros.

-Plan de dinamización comercial y ayudas al comercio: 900.000 euros.

-Actuaciones para la revitalización de los barrios: 2.639.588 euros.

-Acciones del Plan Director de Cultura: 400.000 euros.

- Plan Integral de Juventud: 400.000 euros

Un plan para impulso a las entidades locales El Plan Edil beneficiará a 971 municipios de toda España, 318 extremeños , con 142 millones en ayudas. Esto es, a casi todos de la región, bien de forma individual, bien a través de mancomunidades o diputaciones. cuentan para esta convocatoria con una dotación un 30% superior respecto a las convocatorias denominadas EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, a las que también se presentó el Ayuntamiento de Mérida) correspondientes al anterior periodo de programación 2014-2020 de los fondos Feder. Para optar a estas ayudas las entidades locales han tenido que elaborar una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para identificar los principales desafíos a los que se enfrenta a medio plazo (sociales, económicos, ambientales o demográficos, entre otros) y abordarlos desde un modelo de ciudad integrado, contando con la participación e implicación de los actores locales. A partir de esa estrategia, los municipios han presentado un plan de actuación para concretar el ámbito de actuación a financiar por la ayuda. En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.