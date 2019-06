Osuna anuncia medidas drásticas para mantener limpia la ciudad de Mérida y el mercadillo Una persona deposita basura en Valverde Lillo. :: brígido Retirará la autorización a los hosteleros y a los tenderos que no adecenten sus lugares de trabajo y les impondrá sanciones económicas M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 28 junio 2019, 08:10

Mano dura con los que ensucian la ciudad o no la limpian lo que deberían. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, anunció ayer que el Ayuntamiento va a tomar medidas para intentar conseguir que Mérida esté más limpia. «No estamos dispuestos a soportar más suciedad. No puede ser que el Ayuntamiento cargue con toda la responsabilidad de que la ciudad está sucia cuando muchos de los ciudadanos no colaboran», expresó.

Para conseguirlo anunció tres medidas. La primera de ellas va dirigida a los hosteleros, a los responsables de los bares y restaurantes que tienen derecho a montar terraza y veladores. En Mérida, según informó Osuna, existen en la actualidad 201 establecimientos que tienen derecho a montar terraza.

A ellos, a partir del próximo lunes, se les va a enviar una carta en la que se les informará de la obligación que tienen de mantener su establecimiento y los alrededores limpios. Esta misiva irá acompañada de una pequeña papelera con tapadera, el ejemplo de la que tendrán que adquirir y poner en cada mesa de la terraza de sus negocios para mantenerlos limpios de basura y papeles.

Los ciudadanos serán informados a partir del lunes de todas las obligaciones que tienen

Lo tendrán que hacer antes del 15 de julio. «Si llega esa fecha y los negocios no ponen a disposición de sus clientes estas papeleras, de forma automática se les retirará la autorización que tienen para montar la terraza», sentenció Osuna. Dijo además que si no las quitan ellos de forma obligatoria será el propio Ayuntamiento el que lo haga.

Asegura que antes de tomar esta drástica medida, se le ha mandado en varias ocasiones a los establecimientos hosteleros varias cartas pidiéndoles colaboración para mantener limpia la ciudad. «Como no ha dado resultado y muchos no colaboran con esta causa, se ha optado por esta vía. Muchos no cumplen con la normativa municipal y por ello ya se les ha impuesto sanciones. Pero ahora queremos ir más allá».

Basura en el mercadillo

La segunda medida que se va a tomar va a estar relacionada con el mercadillo que se celebra todos los martes en el recinto ferial. Debido a toda la basura, los papeles y bolsas que los tenderos dejan en lugar una vez que han terminado de vender, el entorno de la Isla y la desembocadura del Albarregas, incluso el agua, se ensucia con los restos que dejan. Mucho más si hace viento. Entonces la basura se propaga por toda la zona.

Para evitar esta imagen nefasta del ferial y alrededores el alcalde ha propuesto que, en principio el próximo martes, agentes de la Policía Local se trasladen hasta el mercadillo para informar a los vendedores ambulantes de su obligación de recoger todo lo que ensucian. «El Ayuntamiento no tiene la obligación de limpiar la basura del mercadillo. Ni tampoco de poner contenedores para tirar la basura que se genera allí. Por eso, si los vendedores hacen oídos sordos y siguen dejando el lugar con basura, bolsas y papeles, de forma automática, se les retirará la autorización para montar su puesto. Es una medida drástica, pero incluso si tenemos que suspender la celebración del mercadillo durante un tiempo porque los vendedores no acatan su obligación de limpiar la zona, lo haremos», insistió Osuna. Añadió que, a partir del próximo martes, aparte de la retirada de la autorización para montar los puestos, se le impondrá una sanción que puede llegar a los 750 euros a los que no limpien lo que ensucian.

El resto de ciudadanos tampoco se libra de las decisiones del alcalde en materia de limpieza. A los emeritenses les lanza un mensaje. Del 15 de julio al 15 de agosto habrá en varios puntos de la ciudad agentes de la Policía Local de paisano que vigilarán que los vecinos no depositan la basura y los residuos de comida de sus hogares fuera del horario estipulado, que en verano es de 22 a 24 horas.

«No se podrán tirar la basura fuera de esa hora. A quién lo haga y sea pillado en ese momento, se le impondrá una sanción que podría rondar los 700 euros». El alcalde recuerda además que en invierno el horario para depositar la basura en los contenedores de la vía pública se prolonga de 20 a 24 horas. Los plásticos, latas, papel y cartón sí que se pueden tirar a cualquier hora.

Además, la zona del Polígono Industrial El Prado, la entrada a la barriada de San Andrés y otras áreas de la ciudad donde se forman escombreras también tendrán una vigilancia especial. En este sentido, Osuna recordó a los ciudadanos que no pueden arrojar enseres a la vía pública. Y les recuerda que tienen a su disposición un teléfono, 924 373 163, para llamar y para que se los recojan en sus domicilio.

Todas estas medidas se recordarán a los ciudadanos, por distintos medios, a partir del 1 de julio.

Estos anuncios los hizo ayer Osuna junto a la nueva concejal de Limpieza, Mercedes Carmona, y al delegado de la empresa FCC en Extremadura, Fernando Ruiz.

Este, por su parte, dijo que siempre están dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento en acciones de concienciación como estas. Expresó su deseo de que las papeleras que se vayan a instalar en cada mesa de las terrazas duren mucho tiempo.