Osuna, el alcalde que siempre contesta a los whatsapp Primer edil durante los últimos cuatro años, encara su última legislatura con mayoría absoluta y con la intención de poner a Mérida en el sitio que se merece M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Sábado, 15 junio 2019, 13:17

La noche electoral del pasado 26 de mayo, Osuna se encontraba encerrado en un despacho de la Casa del Pueblo de Mérida, sede del PSOE local. Desde allí seguía los resultados electorales. De esa estancia no paraba de salir y entrar gente. Portazos, sonrisas nerviosas, de nuevo portazos... Pero Osuna no salía. Seguía allí con su equipo de confianza. Desde un primer momento, los datos iban a su favor. Pero hasta que no se alcanzó más del 80% escrutado no quiso salir a celebrarlo. Cuando lo hizo, decenas de personas se le abalanzaron al cuello para besarlo y abrazarlo. Era el momento en el que supo que el PSOE de Mérida ganaba las elecciones locales con mayoría absoluta, primero con 13 concejales y después, tras un recuento definitivo, con 12.

A duras penas, sudando, con la tez enrojecida y los ojos llorosos, se abría camino entre la gente. Parecía Moisés separando las aguas del Mar Rojo. Llegó a una sala donde se dirigió a sus fieles seguidores. No dejaban de vitorearle y aclamarle. Todos estaban exultantes. También él. No como hace cuatro años. En 2015, todavía en estado de shock, comprendió que había derrotado a Pedro Acedo y que iba a ser alcalde durante toda una legislatura. Ahora lo tenía más seguro. La madurez de estos cuatro años le aportó serenidad y le hizo estar menos nervioso a la hora de hablar.

'Decencia, compromiso, ilusión y trabajo'. Es la frase que ha escogido para su perfil de Whatsapp junto a una foto suya. Una en la que se le notan algunos kilos más que cuando pisó por primera vez la alcaldía. Ahora también tiene barba y bigote. Le aportan una imagen más madura. Mantiene las gafas de pasta oscura, aunque más finas y actuales. Y casi siempre lleva un pin redondo multicolor, de 17 colores, por la causa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con 44 años a sus espaldas (es del 6 de marzo de 1975) comparte su vida desde hace casi 15 con Eva María Fidalgo Aguilar, mujer a la que, según confiesa, admira. Se casaron el 21 de agosto de 2004 y no tienen hijos. Aunque sí sobrinos de los que disfrutan. Daniela, Hugo, Saúl, Zoe, Darío y Enzo. Cuatro de parte de su mujer y los otros dos, uno de cada uno de sus hermanos, Rosa y Jorge.

Dicen los que tratan diariamente con él que es una persona humilde, cercana y honesta. Y que está dotado de gran capacidad de trabajo y constancia. Tiene un carácter alegre y extrovertido y es amigo de sus amigos. La impaciencia le mata. Confiesa que es uno de sus defectos. Siempre quiere resolver todo de manera inmediata, sin darse cuenta de que no siempre es posible. Y algunos de sus adversarios políticos lo han definido alguna vez como un poco «déspota y dictador», sobre todo en los plenos

Es accesible, cercano y pegado a la tierra. Cualquiera que tenga su número de teléfono podrá mandarle un Whatsapp. Responde al momento y sin problema.

Aprecia mucho la amistad, la lealtad, la constancia y el compromiso. Dicen que detesta, hasta sacarle de quicio, la arrogancia, la prepotencia, la falsedad y la desigualdad social. Y se confiesa un maniático del orden. Solo hay que ver cómo tiene las cosas en el despacho de Alcaldía. Milimétricamente colocadas. Y siempre está rodeado de decenas de caramelos. Le aplacan los nervios.

Disfruta de veladas en familia o con amigos. Se siente orgulloso de haber heredado el carácter que le imprimió su padre. Antonio Rodríguez, conocido en Mérida como 'El Rubio', que falleció el 8 de julio 2001, le inculcó los valores de la justicia social y la defensa de los derechos sociales. Y admira las fuertes convicciones religiosas de su madre, Rosa, y su desinteresada ayuda a los más necesitados.

Hermano y costalero de la Virgen de la Misericordia, en la Cofradía de las Tres Caídas. Se confiesa, y lo muestra sin pudor, carnavalero-chirigotero hasta la médula y forma parte del Coro de Mérida. Cada vez que puede, disfruta en el Carnaval de Cádiz cantando en la calle. Y también se ha subido ya varias veces a las tablas del Teatro Falla. Irremediablemente del Atlético de Madrid, le gustan los colores rojo y blanco, vestir de manera informal y con ropa cómoda. Aunque cuando tiene que ponerse la chaqueta, lo hace con estilo.

Mucho pescadoLa cerveza le encanta, también el pescado. Pero detesta el marisco. Y de verduras y vegetales... muy poco. Prefiere saborear un buen espeto de sardina en cualquier chiringuito de Fuengirola (Málaga), donde vive parte de su familia. La lectura, la música y el cine son sus aficiones confesables. Y si tiene que elegir un deporte, sin duda, el baloncesto. Jugó de joven y, si puede, aún lo hace con sus compañeros de siempre, echando alguna que otra 'pachanga'. Es abonado del Mérida AD desde hace muchos años y dice que está con el club en las duras y en las maduras. Cuando puede va al Estadio Romano.

Si tiene que decantarse por la música prefiere escuchar disco y pop de los 70 a los 90. También le gusta el cine, especialmente las películas históricas. Y confiesa que ha seguido 'Juego de Tronos'. En lo que se refiere a la lectura, además de libros de ciencia ficción, le gusta tener varios frentes abiertos y leer varios al mismo tiempo. Ahora disfruta de las últimas páginas de 'Los últimos caminos de Antonio Machado', del Hispanista Ian Gibson, que adquirió en la última Feria del Libro de Mérida. Compagina su lectura con la biografía de Bruce Springsteen 'Born to Run', que le regaló su jefe de gabinete hace poco.

Es diplomado en Educación Física en 1997 por la Facultad de Educación de Badajoz de la Universidad de Extremadura y cursó también un Máster en Administración y Dirección de Empresas. MBA Executive por la Escuela de Negocios ITAE.

Activismo sindical y político

Siempre ha estado muy implicado en el activismo sindical juvenil y político. Y desde joven le ha gustado emprender iniciativas nuevas. Ha sido empresario de hostelería, actividad que ha compaginado con la política.

Parlamentario socialista en la Asamblea de Extremadura, fue portavoz de Energía, Medio Ambiente y Deportes. Antes de estar sentado en el hemiciclo desempeñó otras responsabilidades políticas, fue jefe de gabinete del consejero de Industria José Luis Navarro entre junio de 2007 y el mismo mes de 2011, asesor del vicepresidente de la Junta Ignacio Sánchez Amor desde mayo de 2004 a junio de 2007, además de miembro del comité regional del PSOE.

Antes de ser alcalde, fue concejal del PSOE en dos ocasiones. De junio de 1999 a junio de 2003 como miembro de las Comisiones de Turismo, Educación, Festejos y Juventud, y de junio de 2003 a mayo de 2004 como miembro de las Comisiones de Turismo y Educación.

Ha sido desde director de la 2º Escuela de Formación Sindical Juvenil de UGT Extremadura en Jerte (Cáceres) hasta coordinador del Servicio de Asesoramiento Laboral y Sindical Juvenil.

Se confiesa un enamorado de la política con mayúsculas. Cree que con ella se puede transformar y cambiar la sociedad. También apuesta por la buena gestión de lo público. Es también un firme convencido de que la empresa es fundamental como factor de progreso social.

Ahora que le preguntan mucho qué va a hacer en un futuro repite sin pudor que esta es su última legislatura. Y que espera devolver a Mérida todo lo que la ciudad le ha dado.