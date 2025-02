Los operarios retiran el techo de amianto de las Concepcionistas de Mérida

Antonio Gilgado Mérida Martes, 21 de junio 2022 | Actualizado 22/06/2022 10:55h. Comenta Compartir

No saltarse el perímetro de la obra, no asomarse a las puertas y ventanas, no tender la ropa y no manipular los sellados que haya ... puesto Tygma en puertas cercanas.

Medidas de seguridad repetidas una y otra vez estos días para los que pasen cerca de las Concepcionistas. Los operarios empezaron este martes a retirar el techo de fibrocemento que cubría el convento en derribo. Explica la empresa que se trata de una material peligroso y supone un riesgo para la salud de las personas que se ven expuestas a fibras de amianto porque pueden desarrollar cáncer por asbestosis (cicatrización del tejido pulmonar) quienes inhalen fibras por encima de un valor límite establecido. La portavoz municipal, Carmen Yáñez, explica que esta tarea se está ejecutando por profesionales cualificados, con experiencia en manipulación de amianto y siguiendo además un plan de trabajo diseñado para minimizar los riesgos. Pide también a los vecinos que sigan las recomendaciones de Tygma durante esta semana. Los operarios trabajan en el patio interior que se ve ya desde la plaza de la Constitución. Noticias Relacionadas El Ayuntamiento de Mérida espera recuperar el local de la peluquería Willy el día 24 A. G. Yáñez pide alejarse de las Concepcionistas por la retirada de amianto REDACCIÓN El derribo inicial ha tirado parte del muro que separa el recinto de la plaza, pero han reforzado la señalización por los cuatro costados. Desde el Arco de Trajano se ha desviado el tráfico y también por Encarnación. Parte de la zona vallada que rodea la plaza se ha ensanchado hasta dejar un pasillo amplio frente al Parador. También en la esquina de los bares. Sigue abierto, en cambio, la peluquería de Willy junto al local que tenían los voluntarios de la campaña del Mochuelo. La previsión del Ayuntamiento es que la retirada del material peligroso se haga por las mañanas hasta el próximo miércoles 29 de junio. La empresa Tygma ha habilitado el teléfono de contacto 900 494 465 y el correo electrónico tygmaservicios@gmail.com para resolver dudas a los vecinos y residentes que tengan algunas dudas sobre cómo actuar en los próximos días mientras se desmonta el tejado.

Temas

Mérida