Once meses de excavaciones con varias sorpresas en la plaza eulaliense

Comenzaron en enero del año pasado y se dieron por finalizados en noviembre. Y como casi siempre que se inicia una excavación en Mérida, la ... realizada por el Consorcio de la Ciudad en la plaza de la basílica de Santa Eulalia dio mucho juego. Se confirmaron algunas previsiones pero emergieron agradables sorpresas arqueológicas.

Fue una excavación integral. La zona situada junto al antiguo convento de las Freylas fue la que más resultados ofreció, explicó Ana Bejarano, la arqueóloga encargada del seguimiento. Tiene una cota más elevada que el atrio y los restos han conservado mejor su altura en este ángulo.

El terreno que hoy ocupaba la plaza estaba en el extramuro de la ciudad en la época romana y se desarrolló a partir del túmulo y los enterramientos, subrayó en una primera exposición de resultados.

Detrás del Hornito, la sorpresa vino por unos muros que afloraron en cuanto se excavó. Pensaron que eran restos de casas, pero al bajar la estratigrafía delimitaron y dieron con un muro de época romana. Cimentaron el Hornito sobre esa construcción previa. Debajo de ese muro hay un cementerio de época medieval.