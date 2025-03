Un óleo de Dow Mérida para el Consorcio

Félix Palma y los chicos de Down Mérida.

REDACCIÓN. Down Mérida entrega al Consorcio un óleo que pintaron los participantes en un taller de pintura. Fue una obra conjunta con los monumentos de la ciudad. Según explica Down Mérida, la mayoría de los chicos siguen interesados por el arte y la arqueología. Félix Palma, el director del Consorcio, recibió el óleo y ahora se puede ver en la segunda planta del patio porticado de la sede de Santa Julia. La presidenta de la asociación, Toñi Rodríguez, entiende esta cesión definitiva como un gesto de agradecimiento hacia el personal del Consorcio por la colaboración que siempre prestan en las actividades que organiza Down Mérida. Antes de colgarlo en Santa Julia ha estado en muestras temporales de arte y diversidad funcional como la que hubo en Santo Domingo y en el patio de la Asamblea de Extremadura.