Las obras de rehabilitación del María Luisa se reanudarán en pocas semanas Estado actual del solar del María Luisa. :: brígido La junta de gobierno ha aprobado la extensión hasta 2021 del compromiso de gasto futuro de la adjudicación de las obras de reforma M. Á. M. MÉRIDA. Sábado, 17 agosto 2019, 10:00

A propuesta de la delegación de Hacienda, se ha aprobado en junta de gobierno el compromiso de gasto futuro de la adjudicación de las obras de rehabilitación del María Luisa. O lo que es lo mismo, la aprobación del reajuste para la rehabilitación de este edificio.

Esta intervención, según explicó ayer la primera teniente de alcalde, Carmen Yáñez, lleva distintas anualidades que ahora hay que reajustar para ampliar a 2021. Este año no estaba recogido en la tabla de las aportaciones en la que se refleja la que hace cada administración, en este caso el Ayuntamiento y el Gobierno central.

Yáñez explicó en este sentido que se ha aprobado el reajuste que corresponde a los años 2020, 2021 y la liquidación de 2021. «En otras ocasiones no se ha aprobado la liquidación. Pero ahora la incluimos para garantizarnos una retención de crédito para que no nos pueda coger de imprevisto no disponer de esa retención».

Por lo tanto, cuando se aprobó el reajuste en marzo de 2018, al año 2020 le correspondía 645.513,43 euros. Ahora se ha aprobado que la cuantía que corresponde a este año asciende a 927.772,51 euros. Y para el año 2021, que antes no estaba contemplado, se ha aprobado la cantidad de 317.259,46 y la liquidación de ese mismo año de 147.997,22 euros, lo que hace un total de 1.393.029 euros.

Cabe recordar que el Estado cofinancia el 55% del presupuesto de esta obra y el Ayuntamiento el otro 45% restante.

Asimismo, Yáñez confirmó que tras las intervenciones realizadas por el Consorcio de la Ciudad Monumental en el solar de Valverde Lillo las obras reanudarán su marcha una vez que el Ministerio otorgue el visto bueno al informe definitivo del Consorcio, que preservará los restos aparecidos. Se prevé que comience la actividad el próximo mes.