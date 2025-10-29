HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Reasfaltado de las calles del entorno del Estadio Romano José Fouto.

Reasfaltado de las calles del entorno del Estadio Romano José Fouto. HOY

Obras inicia el reasfaltado de cincuenta calles en Mérida con un coste de 568.000 euros

Son vías de las barriadas de San Agustín, Zona Sur, Los Bodegones, Nueva Ciudad, San Luis, Carrión y Proserpina

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:36

Comenta

Si el tiempo no lo impide, el Ayuntamiento empieza en la mañana de este miércoles el octavo plan anual de reasfaltado de calles de la ... ciudad. Comenzará en la barriada de Los Bodegones y llegará a medio centenar de vías de la ciudad de otras seis zonas. El coste alcanza los 568.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Obras inicia el reasfaltado de cincuenta calles en Mérida con un coste de 568.000 euros