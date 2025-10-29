Obras inicia el reasfaltado de cincuenta calles en Mérida con un coste de 568.000 euros

Si el tiempo no lo impide, el Ayuntamiento empieza en la mañana de este miércoles el octavo plan anual de reasfaltado de calles de la ... ciudad. Comenzará en la barriada de Los Bodegones y llegará a medio centenar de vías de la ciudad de otras seis zonas. El coste alcanza los 568.000 euros.

La Delegación de Urbanismo va a iniciar un plan de reasfaltado con un plazo de ejecución de dos meses, aunque todo dependerá de factores como las lluvias. Se va a actuar, subraya el departamento que encabeza Silvia Fernández, en calles que presentan una capa de rodadura envejecida, con desperfectos que afectan a la permeabilidad, regularidad y rugosidad de la capa de rodadura.

Hoy se debe comenzar a actuar en la barriada de los Bodegones y Zona Sur. Concretamente las calles Salamanca, Cartagena, Córdoba, Luis Buñuel y Arturo Barea (tramo avenida Del Peral-Avda. Santa Teresa Jornet). Mientras, en la Barriada de San Luis, las actuaciones se llevaran a cabo en la calle Sagrajas y en los pasos sobreelevados.

En San Agustín los trabajos se llevarán a cabo en las calles Calamonte, Arroyo de San Serván, Torremejía, Esparragalejo, Carmonita, Cordobilla de Lácara, La Nava de Santiago, La Garrovilla y Guareña.

En Nueva Ciudad, se reasfaltará la glorieta intersección entre la avenida de La Constitución con la calle Severo Ochoa, la avenida de la Constitución (tramo Avda. de las Américas-Severo Ochoa), la avenida Luis Jacinto Ramallo, la avenida de la Hispanidad, glorieta intersección Hispanidad, la avenida de América (tramo glorieta de la Hispanidad-Pedro Aránguez) y Paseo de los Rosales.

Por último, en Proserpina, se actuará en las calles Los Tenistas, Centauro, Laguna Estigia, Fuente de Cantos, Electra, Herrera del Duque, Edipo, Medellín, Olivenza, Los Césares, Montánchez, Espartaco, Tórtola, Monesterio, Ulises, Columela, Coria, Camino del Agua, Villuercas, Los Atletas, Jerez de los Caballeros, Del Maratón, Cheles, Aries, Higuera la Real, Escorpión, Fregenal de la Sierra y Parla.

Fernández subraya que es el octavo plan de asfaltado que hacemos« desde que el Ejecutivo de Antonio Rodríguez Osuna está al frente del Ayuntamiento emeritense. »Desde el equipo de gobierno teníamos claro que las calles no se asfaltan cuando llegan las elecciones, sino que hay que hacer un mantenimiento periódico. Así estamos actuando desde el primer año de gobierno del equipo actual», finaliza la responsable de Urbanismo.