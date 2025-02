La obra en los pabellones obliga a los deportistas a buscar pistas alternativas

La delegación municipal de Deportes prepara ya el próximo curso. Sumando escuelas deportivas, líneas para adultos, natación y piscina escolar, la oferta pública de ... Deportes abarca más de nueve mil plazas de septiembre a junio.

Toni Marín, el concejal encargado de la delegación, destaca una novedad importante en la planificación. A partir de septiembre agruparan en el pabellón Diocles atletismo, gimnasia rítmica y tenis.

La artística no se puede mover de la Ciudad Deportiva porque tiene la instalación más apropiada. También se mueve la escuela de tenis. Habitualmente se entrenaba en el Guadiana y ahora muda al Diocles. Explica el delegado que ya han hablado con los clubes y asociaciones deportivas avisando de los cambios que puede haber también para ellos porque entra en marcha el plan de mejoras en infraestructuras deportivas. Habrá obras en todos los pabellones de septiembre a diciembre y algunos no se podrán usar mientras se reparen. Quiere el Ayuntamiento que los clubes planifiquen su temporada teniendo en cuenta esta incidencia y busquen espacios alternativos. Como se financian con el remanente del presupuesto del año pasado, el dinero tiene que invertirse antes de que termine este 2024. Por eso aclara el delegado que no pueden escalonarse y coincidirán dos pabellones en obras a la vez. «Nosotros pedimos comprensión y un esfuerzo durante un tiempo porque trabajamos para mejorar las instalaciones para todos».

Aclara Marín que la oferta pública de deporte de la delegación no mengua. Se buscarán espacios cuando no se puedan usar los pabellones, pero los grupos y los días se mantiene igual. En las escuelas deportivas cada vez más niños piden atletismo, tenis y las dos modalidades de gimnasia.

Sobre los retrasos en la obra de la nueva sede para piragüistas explicó que la empresa adjudicataria ha abandonado el proyecto a medias y ahora se ha judicializado para que abandone la instalación y se pueda licitar lo que queda por terminar lo antes posible. Espera el concejal que cuando encuentren a un nuevo adjudicatario la obra concluya en tres meses, pero antes tiene que resolverse el litigio con el primer contratista. El piragüismo tiene muchos seguidores en Mérida y la reforzará las instalaciones para los que compiten federados a través del club Iuxtanan.

Destaca también en el Ayuntamiento el tirón que tiene la natación escolar. Ofrece el Ayuntamiento la piscina climatizada de la Argentina a los colegios para que los alumnos de cuarto y quinto de primaria vayan en horario lectivo a las clases. «Seremos una de las pocas ciudades de España que ofrece la natación de forma gratuita a todos los colegios». Por la experiencia de tantos años, espera que este curso se repita el éxito de las anteriores porque los centros y los centros valoran cada vez más incluir la piscina en el horario lectivo de los escolares. «Vemos el interés que despierta entre los niños».