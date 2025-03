Assumpta Rodés Serna, conocida artísticamente como Assumpta Serna (Barcelona, 1954), comenzó a trabajar como actriz tras abandonar la carrera de Derecho. Después de varios años ... en el teatro dio el salto a la gran pantalla, 'Vecinos' y 'Dulces horas' le valieron sus primeros reconocimientos. Su habilidad con los idiomas, sabe seis, le ha servido para llevar su carrera por Europa y América. Tras 227 películas, 43 series y una veintena de premios, Serna debutó en el Teatro Romano de Mérida para dar vida a Minerva, obra de la que es coautora junto a su pareja Scott Cleverdon.

–Ha pisado escenarios en infinidad de países ¿Qué siente al estar en el del Teatro Romano?

–Es impresionante el teatro, lo es simplemente cuando lo visitas y entiendes todas las maravillas que se han hecho aquí desde que se construyó y eso siempre es una gran responsabilidad. También siento expectación, pero estoy tranquila por el trabajo hecho. Ya no caben los nervios. Traer al Festival una obra que hemos escrito Scott y yo es para estar ilusionada porque transmitimos en lo que hemos trabajado estos años.

«En la Roma del siglo I se hablaba del aborto o el suicidio, temas que nosotros hoy aún no tenemos solucionados»

–Es la primera vez que escribe ¿Siente más responsabilidad?

–Claro, es la primera vez que escribo y que lo hago con un personaje que es para mí, eso me ha hecho luchar mucho con la vanidad del actor ya que, cuando escribes para ti hay que tener mucho cuidado con lo que quieres contar para no hacer una exhibición de ti mismo. Estoy bastante orgullosa porque creo que lo he conseguido.

–'Minerva' no se ha representado antes en el Festival ¿Por qué esta obra?

–En el confinamiento Scott y yo creamos una plataforma, 'Familia de cine', donde nos reuníamos virtualmente con actores de todo el mundo. La idea era escuchar proyectos y ayudarles a ver la luz. Fermín Nuñez, de Samarkanda Teatro, nos dio la idea de hacer algo para el Festival de Mérida y en eso hemos trabajado estos dos años, el éxito para nosotros es estar aquí.

–¿Qué va a ver el público en 'Minerva'?

–Verán a una mujer que se equivoca y de la equivocación surge la oportunidad. Así, la obra muestra una mujer que rompe con lo normal en la Roma del siglo I para hacer lo justo, por eso se habla de temas como el aborto, el suicidio...

«Me tranquiliza que es un público entregado pero tengo curiosidad por ver cuándo se van a reír, porque hay tragicomedia»

–Temas que están aún sobre la mesa en nuestra sociedad

–Todavía hoy no los tenemos solucionados. En Roma tenían muy asumido que ellos querían tener el control sobre su vida y sobre su muerte. Esto es muy interesante porque a nosotros hoy nos está costando solucionar temas como la eutanasia, cuando tu piensas: si a algunas personas esto les funciona ¿por qué no?

–La familia también es importante en la función

–Sí y creo que por ahí va a enganchar mucho la obra. Todos en nuestras vidas tenemos algo que no hemos hecho bien con ellos. Sobre el escenario se verá la importancia de los pactos en un mundo con muchos prejuicios que hacen que no nos entendamos mejor, una cuestión que estaba en el siglo I y que está hoy.

–Cimarro dice que es una edición dedicada a las heroínas ¿Es necesario?

–Sí, siempre que no haya demagogia le tienes que ofrecer al público diferentes puntos de vista para que puedan entender mejor el mensaje. Así tendremos libertad, que es hacer lo que cada uno quiere sin molestar al otro. Para esto debe de haber una base de amor que tendría que ser el motor para todas las decisiones que tomamos en la vida y así no nos equivocaríamos tanto.

La conocida actriz ha trabajado estos dos últimos años junto a su marido para crear una representación pensada para el Festival

–¿Se equivocó al hacer Derecho?

–Lo dejé en tercero, curiosamente me gustaba mucho el derecho romano y me ha servido ahora para la obra y para otras cosas de mi vida. No fue mala idea, pero eso te das cuenta a los 45 que estas en la mitad de tu vida y quieres aprovechar todo lo vivido y traspasarlo a otros, es una época bonita.

–Es curioso, no todas las mujeres tienen esa percepción de la edad.

–Por la cultura de la juventud. En los programas de gestión de actores me he dado cuenta de lo difícil que es hacerte una fotografía cuando tienes 40 años y saber qué quieres dar como mujer. A los 20, a los 30 te exigen que sigas unos cánones de belleza, pero cuanto todo esto se va, ¿quién eres tú?

–Me gustaría escribir una comedia. En esta obra hay mucho sentido del humor, hay una escena que es comedia y me divertí mucho escribiéndola.

–Y lo de hablar seis idiomas ¿fue por pasión o por trabajo?

–Cuando vi una de mis primeras películas dobladas no me gustó, no me gusta que le pongan otra voz a lo que yo hago. Me esforcé mucho para rodar en italiano y en francés. En los contratos de Los Ángeles había una cláusula que llevaba mi nombre porque los americanos ponían mil excusas para que no rodase en inglés.

–Antes de los estrenos ¿tiene alguna manía?

–Necesito que las cosas estén bajo mi control, por ejemplo, ahora no sabemos dónde van a estar las cosas de atrezo, y mi problema es ese. Lo de dentro del escenario es tanto o más importante que lo que se ve fuera, porque si algo te falla dentro pierdes la serenidad para poder gozar, que es a lo que venimos.

–¿Le inquieta el público del Festival?

–Me tranquiliza que es un público entregado, pero tengo curiosidad por ver en qué momento se van a reír, porque en la obra se verá el drama y la tragicomedia porque la vida es eso: reír y llorar.