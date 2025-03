Obra de Jesús Manchón en la Antigua

Martes, 20 de febrero 2024, 07:38 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Centro Cultural de la Antigua acoge el sábado la representación teatral de ‘Es o no es crudo el invierno’. A cargo de Emerita Theatrum. Basada en una versión de Jesús Manchón de In the bleak midwinter, de Kenneth Branagh, dirigida por el propio Manchón, con entrada libre hasta completar aforo. La obra obtuvo el año pasado varios premios en festivales de teatro de Extremadura y llega ahora a Mérida.