La obra para hacer accesibles John Lennon y Graciano empieza en enero

El gobierno local adjudicó en octubre el contrato para hacer accesible la manzana del centro entre Graciano y Lennon, las dos conexiones con la ... plaza de España a través de Presidencia, a la constructora Cubillana por 1,1 millones de euros.

Han esperado a que termine la Navidad porque era poco operativo afrontar eventos como la cabalgata con algún acceso cerrado a la plaza. El suelo empezará a levantarse en enero y una vez que empiecen tienen diez meses para terminar. El proceso arrancó en julio cuando se publicó el concurso para buscar a una empresa que levante el pavimento y quite las aceras.

Se ha diseñado siguiendo un modelo vial similar a Valverde Lillo. Accesible y más cómodo para los peatones. No habrá bolardos ni acerados y los coches pasarán despacio, algo muy necesario sobre todo en Lennon. Frecuentes son los acelerones en dirección a la Plaza de España desde Santo Domingo. Cruzan demasiado rápido. También las motos suelen ignorar a los peatones.

De ahí, que técnicamente, el proyecto se denomine 'Pavimentación para el colmado del tráfico de las calles John Lennon y Graciano'.El dinero viene de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y con aportación propia. La partida europea alcanza los 940.000 euros y la hacienda local 324.000. El proyecto forma parte del programa europeo para ayudar a las ciudades a crear zonas de bajas emisiones. La financiación sale de Europa, la reparte luego el Ministerio y las ciudades presentan sus planes para ejecutar según el gasto que pone a disposición el Ministerio.

Los técnicos que han redactado el informe previo destacan que en estos momentos, tanto en Lennon como Graciano hay tramos que incumplen la normativa de accesibilidad vigente. Y ante el volumen de peatones que pasan por ambas, hay que cambiar la fisonomía por completo para hacerlas más segura.

Se pondrán losas de granito en el suelo, se instalarán luminarias y árboles en la plaza Santo Domingo y en el lienzo de la muralla de la calle Graciano. Se contempla también la posibilidad de poner contenedores de basura soterrados en la esquina de Graciano.

Aunque habrá una transformación completa de la estética, no variará el uso. Ya han aclarado varias veces desde el Ayuntamiento que este cambio no irá acompañado de la restricción al tráfico como se hizo en Valverde Lillo. Es la conexión natural del centro con la zona sur. No hay alternativa.

La previsión del Ayuntamiento luego es darle continuidad levantando también Suárez Somonte. Planean otra fase distinta pero dando continuidad a Lennon y Graciano ampliando la manzana semipeatonal. El dinero para Suárez Somonte viene por otra línea de financiación, por eso lleva otro contrato para licitar.

Se hará desde la confluencia con calle Oviedo en la Plaza de Santo Domingo hasta el Teatro Romano. También planea el Ayuntamiento cambios de accesibilidad en la Rambla.

La planificación de la movilidad en la ciudad es que pasen menos coches por el centro, lo hagan a poca velocidad y también que más usuarios se acerquen desde los barrios en el autobús urbano. Por eso hay previstas también inversiones en las marquesinas y se ha puesto gratis el billete hasta junio.

En Mérida hay en estos momentos dos mil usuarios habituales del transporte público urbano según el número de bonos que se renuevan en las oficinas de la concesionaria Vectalia.