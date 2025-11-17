HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un profesor da clase presencial en la UNED de Mérida en una imagen de archivo. HOY

El número de alumnos matriculados en la UNED de Mérida crece un 6,7% en este curso

El centro asociado de Mérida cuenta con 1.635 matrículas frente a las 1.531 del curso pasado y se mantienen los grados

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:42

Aumentan los alumnos en el centro asociado de la UNED en Mérida. Son 1.635 los apuntados para el curso 2025-2026 en la Universidad ... de Educación a Distancia frente a las 1.539 matriculadas formalizadas hace un año. Siguen ofreciéndose 30 grados universitarios y hay 113 profesores presenciales. El curso será inaugurado oficialmente en el acto académico del próximo miércoles. En él se entregarán a los nuevos graduados su diploma.

