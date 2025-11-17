El número de alumnos matriculados en la UNED de Mérida crece un 6,7% en este curso

Aumentan los alumnos en el centro asociado de la UNED en Mérida. Son 1.635 los apuntados para el curso 2025-2026 en la Universidad ... de Educación a Distancia frente a las 1.539 matriculadas formalizadas hace un año. Siguen ofreciéndose 30 grados universitarios y hay 113 profesores presenciales. El curso será inaugurado oficialmente en el acto académico del próximo miércoles. En él se entregarán a los nuevos graduados su diploma.

«Hemos seguido apostando por la formación de los ciudadanos extremeños, especialmente por la formación de personas adultas. Fue el motivo fundamental para potenciar el curso de acceso a la Universidad. Se consiguió la asistencia a los exámenes finales de un importante número de alumnos de este nivel educativo», explica Marta Gómez, directora de la UNED de Mérida a este diario.

Destaca que con este curso de acceso se presta una especial atención a este alumnado y «hemos ayudado a fomentar el aprendizaje permanente. Se promueve así la realización personal, profesional y sobre todo la posibilidad de acceso a una mayor y mejor formación académica».

El detalle de los datos apunta a que se han formalizado 1.312 de las 1.635 para el estudio de los diversos grados ofertados. El que más atractivo ha tenido ha sido el de Psicología, con 418 alumnos inscritos. Le siguen, ya a cierta distancia los de Derecho (171) y Geografía e Historia (81).

Además se han realizado 43 matrículas para el curso de acceso a la Universidad y 81 para cursos de Idiomas, con especial interés al Inglés (40 alumnos); Portugués (11); Francés (10) y Alemán (5). También se puede estudiar Árabe, Chino, Euskera, Italiano, Japonés, Ruso y Lengua de Signos.

«Somos conscientes de la importancia de favorecer el plurilingüismo, a través del Centro Universitario de Idiomas a Distancia, insistiendo siempre en un enfoque pragmático y comunicativo», subraya Gómez.

El centro de la UNED de Mérida abarca una amplia área. Aparte de la propia comarca emeritense, acoge a lo que se denominan aulas universitarias (especie de subsedes) en Azuaga; Badajoz; Don Benito; Fregenal de la Sierra; Llerena; Puebla de Alcocer y Villanueva de la Serena.

- Las claves. Se imparten 30 grados universitarios, con 113 profesores presenciales y 1.635 alumnos matriculados en este curso 2025-2026.

- Grados con más matrículas. Son los de Psicología; Derecho; Geografía e Historia; Historia del Arte; Administración y Dirección de Empresas y Grados en estudios ingleses: lengua, literatura y cultura.

- Aula en Puebla de Alcocer. La UNED recuperar el aula universitaria que tenía en la localidad de La Siberia y que llevaba cerrada desde 2021.