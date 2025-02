«A los nuevos policías les digo que tengan mucha mano izquierda»

A. GILGADO MÉRIDA. Domingo, 5 de diciembre 2021, 11:22 | Actualizado 13:05h. Comenta Compartir

Juan Francisco Cruz Polo siempre quiso hacer carrera militar. Pero aprobó para la Guardia Civil, aunque no consiguió plaza y optó a la Policía Local de Mérida. Estuvo a punto de volver al ejército cuando se profesionalizó, pero ya llevaba algunos años y descubrió su vocación cumpliendo servicios. «Aprendes a amar tu profesión ejerciéndola». En julio se jubiló y el viernes recibió el homenaje de sus compañeros en el Día de la Policía Local de Mérida. Treinta y siete años y dos meses con el uniforme dan para mucho.

–¿Cómo definiría su trayectoria como policía?

–Pues muy satisfactoria. Con muchas alegrías, pero también con dificultades y momentos complicados. Servir a los vecinos de Mérida como mejor he podido ha sido lo mejor que he hecho.

–¿Con qué se queda?

–Los últimos años han sido muy gratificantes. Pasé hace siete al Departamento de Educación Vial y he podido enseñar a niños de Primaria y Secundaria. Te das cuenta de la responsabilidad que tienes al formar a niños que en un futuro serán conductores y peatones responsables. Ahora que me he jubilado me quedo como monitor voluntario, porque es una labor de la que no me quiero desvincular.

–¿Nota usted más preocupación por llevar la educación vial a las aulas de los institutos?

–Aunque se trata de algo transversal, a veces no se imparte. Algunos colegios no eran receptivos, pero ahora cada vez más maestros nos llaman para que vayamos. En los ochenta, cuando empecé, las invasiones de coches en las aceras estaban casi normalizadas. La gente aparcaba donde quería y no se respetaban los semáforos. El coche es un arma arrojadiza. Lo vemos a diario con los datos de siniestralidad en las carreteras. La gente se preocupa ya más y nos llaman para que vayamos a explicárselo a los niños.

—¿Les llega el mensaje?

–Sí, solo hay que ver lo que hemos avanzado. No es solo una cuestión de cumplir con las normas de tráfico, sino de respetar a los demás. El que aparca encima de la acera corta el paso a alguien que va en silla de ruedas o con un carrito de bebé. A los adolescentes no les hablo solo de esto, también de otros problemas que se van a encontrar en la calle. Lo que ocurre con el menudeo de drogas, con los abusos o con la violencia de género.

–¿Ha notado también un cambio en la percepción que se tiene de la Policía Local?

—En el año ochenta y cuatro, en mis primeros servicios, cuando ibas a los barrios la gente se sorprendía. Te miraban con recelo. Incluso nos preguntaban a qué íbamos allí. Nos veían más como agentes represores. Eso creo que ya no es tan acentuado. Los vecinos saben que estamos para ayudar y no para reprimir.

–Eso hace que deban prepararse ahora mejor, ¿no?

–También por la demanda de los servicios. Antes eran cuatro o cinco competencias. Ahora hay días que no paras y puedes tener en un mismo servicio varias actuaciones diferentes. Por eso es muy importante dotar de medios a los policías locales. La Policía Local va a ser lo que los políticos locales quieran. Si está bien equipada, dará un buen servicio.

–¿Qué aconsejaría a los que empiezan?

–Mano izquierda. Cuando entras aterrizas con mucho ímpetu, como si te fueras a comer el mundo. Pero hay que pensar con calma en todo momento. Las actuaciones se complican en un segundo. Vas a un servicio que parece simple y se tuerce. A mí, alguna vez intentaron pincharme, pero por mi formación como judoka salí airoso. Una noche nos avisaron porque había tres chicos que se habían saltado a unos restos arqueológicos de la calle Cabo Verde. Pensábamos que serían tres adolescentes haciendo una gamberrada. Pero en realidad se trataba de una banda que intentó asaltar un supermercado para meterse por la noche y llevarse la caja fuerte.

–¿Y a los que se están preparando las oposiciones?

–Paciencia. Cuando yo me presenté había mucho paro en España. Y empezábamos muy mal pagados. Entonces, un auxiliar administrativo que trabajaba de lunes a viernes por la mañana ganaba casi el doble que yo haciendo noches y festivos. Si tienen vocación deben intentar ejercerla y no desanimarse.