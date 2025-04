El nuevo centro social de San Lázaro en Mérida enseña gratis programación y diseño

Flamante edificio abre el Ayuntamiento en San Lázaro. En la misma plaza del barrio, detrás de la comisaría de la Policía Nacional. Trabajan ya ... allí formadores y educadores sociales.

Doscientos metros cuadrados de inmueble casi en ruina que cedió la Junta. La rehabilitación ha costado casi 200.000 euros. El 80% lo pagó la Unión Europea con los fondos Edusi y el 20% el Ayuntamiento. Cinco despachos, dos aulas de formación y una sala de usos múltiples. Se centraliza en aquí ahora parte del programa de acción social del Ayuntamiento para atender a San Lázaro, San Agustín, Santa Catalina o Juan Canet.

Destaca el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que el plan de intervención social vigente es distinto a lo que se ha hecho hasta ahora en la ciudad.

Atiende necesidades urgentes como la formación digital, la salud mental o la educación sexual. Pionero en Extremadura. La Fundación Don Bosco, por ejemplo, imparte dos módulos de mil horas. En uno enseñan programación y diseño de páginas web. Es totalmente gratis y se ofrece a desempleados que no tienen acceso a entornos digitales. También tiene Don Bosco otra aula para de diseño e impresión en tres dimensiones. Apuesta el Ayuntamiento y la delegación de Servicios Sociales por la formación especializada para salir del desempleo y combatir la exclusión. El de programación, por ejemplo, cuesta ocho o nueve mil euros en centros privados. Y no todos los desempleados pueden pagárselo. Interesa porque tiene inserción laboral inmediata.

Celia Gil Prieto lo está haciendo. Empezó en marzo y espera terminar en noviembre. Hacen conexiones con programadores que están en otras ciudades en las sesiones de cada mañana y trabajan también desde casa por la tarde. Intensivo.

Maneja ya con soltura varios programas de códigos y diseño. Ya van por los más complejos. «Estoy muy agradecida por la oportunidad. Tenía dudas cuando empecé, pero he descubierto que es mi mundo. Nunca lo hubiera sabido si no hubiera venido. Creo que voy a conseguir trabajo cuando termine». Juan Fernando Paniagua imparte el taller de FamLab y de diseño en 3D para jóvenes. Los que están con él ahora abandonaron los estudios no hace mucho. También hay inmigrantes que ni se matricularon en ningún instituto cuando llegaron a Mérida. Su objetivo como monitor es enseñarles a manejar softwares para despertarle el interés por el diseño.

Satisfecho con el resultado. Ahora la mayoría se ha matriculado en el ciclo de formación profesional que imparte el Instituto Extremadura. Destaca el monitor la autoconfianza que han ganado los participantes. «Están muy contentos por lo que han aprendido. Ahora quieren volver a estudiar y tienen interés en algo que les parecía ajeno al principio». Terminarán el curso diseñando un mapa tridimensional de Mérida para los invidentes.

Consiguió este centro la financiación Edusi precisamente porque uno de los compromisos del Ayuntamiento pasaba por abrirlo en la zona donde viven las familias con menos renta y donde los vecinos tienen menos accesos a entornos digitales.

Y comparten además espacio con los técnicos de Crisol y de otros programas de atención directa. Hay, por ejemplo, un programa de apoyo familiar para ayudar a los padres y a los menores de las familias más vulnerables. También otro para promocionar la participación.