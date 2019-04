La nueva ordenanza del taxi en Mérida establece ocho paradas fijas y cuatro temporales Parada de taxis justo enfrente del Hospital de Mérida. :: j. m. romero La solicitud de las que tienen carácter provisional deberá hacerse diez días antes de su puesta en funcionamiento M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Sábado, 6 abril 2019, 09:31

Ya ha entrado en vigor la nueva ordenanza reguladora del servicio municipal de autotaxi después de ser aprobada de forma definitiva. Afectará a los responsables de las 47 licencias que actualmente están en vigor en Mérida. Fue publicada el pasado 29 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En este documento se dan todos los detalles de los deberes y obligaciones no solo de los profesionales de este sector. También de los usuarios.

Una ordenanza que sustituye a la anterior, una de 1986. Que incluye detalles como las paradas oficiales que se establecen en la ciudad. Estas son ocho. Y estarán situadas en la estación de autobuses interurbanos y aledaños, en el Hospital o alrededores, en la Rambla Santa Eulalia en un punto cerca de la Puerta de la Villa, en la estación de tren y aledaños y en la Plaza de España y la de Santa María. También se establecen como puntos obligatorios para que haya taxis la avenida Juan Carlos I, próximo al cruce con Marqués de Paterna, la avenida de la Plata próximo al cruce con la avenida de Los Milagros y la avenida Lusitania próximo a la Zona Sur.

También se contempla la autorización de establecer paradas de carácter temporal en las calles adyacentes a la plaza Margarita Xirgu; en las inmediaciones del albergue municipal, en la calle Marquesa de Pinares, en las inmediaciones del Acueducto Los Milagros y en los alrededores del recinto ferial. Estas se habilitarán en momentos puntuales y cuando se considere que la afluencia de usuarios a esa zona sea alta.

Los conductores deberán facilitar el sistema de retención infantil a menores que no superen los 135 centímetros

Estarán legitimados para realizar la solicitud, con el fin de conseguir la autorización de establecer paradas temporales, las asociaciones profesionales del sector del taxi, las de vecinos y las de empresarios que desarrollen su actividad en Mérida. La solicitud deberá realizarse en un plazo de, al menos, diez días anteriores a la puesta en funcionamiento de la parada solicitada.

Sillita infantil

Otra de las novedades de la ordenanza es que los conductores del taxi también deberán facilitar el Sistema de Retención Infantil homologado y adecuado a la talla y peso de los menores que no superen los 135 centímetros de altura cuando tenga que ser transportado en viaje interurbano.

En la ordenanza indica que, especialmente, a bebés de 15 meses en sistemas homologados a contramarcha. Lo tendrá que hacer cuando se lo pida la persona responsable del menor que no supere los 135 centímetros de altura para viajes urbanos o periurbanos. En caso de no poder facilitárselo, la persona usuaria podrá renunciar a iniciar el viaje.

En todo caso, los menores que no superen los 135 centímetros de altura no deberán viajar en los asientos delanteros. Será responsable quien conduce el taxi. Este además, recomendará por seguridad viajar en los asientos traseros a los menores que no superen los 150 centímetros de altura.

También se incluye en la nueva normativa la obligación del conductor del taxi de transportar gratuitamente perros lazarillo u otros perros de asistencia en el caso de personas con discapacidad visual. El resto de animales domésticos deberán ir transportados en jaulas o transportines adecuados. Y sus dueños deberán acreditar estar al día en sus revisiones veterinarias y garantizar que no padecen enfermedades contagiosas.

Según afirma a HOY el concejal de Tráfico, Marco Antonio Guijarro, este es el final de un proceso largo de más de dos años. «Se ha tenido en cuenta el mayor número de opiniones posibles de colectivos interesados para poder implantar estas nuevas medidas».