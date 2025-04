Una nueva empresa cada día y medio en Mérida

A. GILGADO Sábado, 12 de noviembre 2022, 08:03 Comenta Compartir

Ni cuarenta y ocho horas hace que Isabel Molina levantó por primera vez la persiana de su salón de estética avanzada en el polígono. «He cumplido un sueño». Javier Muñoz abrió su dulcería en la esquina de la Plaza de España en Semana Santa. «Vi la oportunidad y me lancé». Acostumbrado está Javier a emprender por su cuenta. Conoció como empresario los mejores años del centro Comercial El Foro.

Y de reinventarse puede hablar Mari Carmen Cintora. Ha puesto Kigüi en la calle Santa Eulalia. Dos meses recién cumplidos. Dependienta antes en varias tiendas de la ciudad, intuyó que tras el repliegue de Kiddys Class podía haber una oportunidad. Ahora, mucha gente, cuando entra en Kigüi le pregunta si lo suyo es una franquicia.

Mari Carmen, Isabel o Javier ponen voz y rostro a las más de 120 pequeñas empresas que se han abierto en la ciudad en este año. El dato es de octubre, pero hay entre veinte y treinta aún en trámite que se resolverán antes de final de año, según explica el alcalde Antonio Rodríguez Osuna. Por lo que el número final se acercará a las 150. Queda, por ejemplo, dos tiendas y una estética en Valverde Lillo, otro par en la aledaña Camilo José Cela. Más la inminente reapertura del Hotel Cervantes en la esquina, los nuevos apartamentos turísticos de enfrente y otro edificio de apartamentos en el Hornito.

«A nosotros esto nos da esperanza porque hay gente dispuesta a arriesgar su patrimonio y ven oportunidad de negocio en la ciudad». 454 licencias ha tramitado el Ayuntamiento desde enero de 2021, fecha simbólica de inicio de la remontada pospandemia. Mérida va desde entonces a un ritmo de una nueva licencia cada día y medio.

Y cree el alcalde que muchas veces se frenan proyectos por las dificultades para alquilar. Por eso pide a los propietarios de los locales del centro que pongan condiciones más asequible para que Mérida gane más negocios y se genere riqueza en la ciudad. Reconoce que es un problema común que le trasladan los emprendedores cuando le invitan a alguna inauguración o cuando se reúne con la asociación de comerciantes.

Y de los problemas para encontrar un local asequible pueden hablar tanto Javier, como Mari Carmen o Isabel. Javier que se enteró por un amigo que la esquina de la Plaza de España se quedaba libre. Pequeño y sin baños. Algo caro, reconoce, pero suficiente para despachar helados. Hizo un estudio de mercado previo y concluyó que la oferta artesanal y a granel no estaba cubierta en la plaza. No salió al principio como esperaba. Se perdieron muchas horas de venta en verano por el calor intenso. Trata ahora de remontar con el largo otoño por encima de los veinte grados. «Vamos razonablemente bien», es el balance de sus siete meses. No es el primer negocio que monta Javier. Conoce el sector porque trabajó con Carte Dor en el Foro. «He estado varios años en hostelería, pero tenía ganas de montar algo propio y surgió esta oportunidad».

Ha sorteado la inflación tirando de ahorros. Prefirió no pedir financiación porque los intereses ya no compensan. Y el sitio, aunque no es el mejor de la Plaza de España, tiene paso continuo de gente. El 75% de su público es turista.

Lo de Mari Carmen ha salido gracias, cuenta, a la ayuda de su pareja. No esconde que le pudo el desánimo. Los arrendamientos son inaccesibles y muchos propietarios ni se molestan en dar precio porque solo arriendan a franquicias o administraciones públicas. Una vez dio con el sitio, tampoco fue fácil contratar albañiles que le hicieran la reforma. Tenía que esperar cuatro o cinco meses. Luego se puso con los proveedores.

Mari Carmen ha estudiado un máster de diseño de moda y tiene una idea muy definida del tipo de género de niño que quiere vender. Incluso le gustaría diseñar. El problema es que algunos proveedores apenas dan margen de financiación. «Ha sido muy complicado. Cada paso que daba parecía que era el último. Pero gracias a mi pareja, que me apoya y confía en mí, estamos hoy aquí». Ha aprendido como emprendedora a no tirar la toalla. Y es la recomendación que deja para quienes les ronde por la cabeza alguna idea de negocio.

De los dos meses de vida de Kigüi hace un balance satisfactorio. Algo se nota ya el boca a boca y los clientes le agradecen que mantenga una oferta tan variada de ropa infantil. Sabe que compite con la jungla digital. «En ropa infantil los tallajes varían mucho y es muy difícil acertar». Los padres prefieren comprar la ropa a los niños si se la pueden probar primero.

Y lo de Isabel Molina ha sido cumplir un deseo pendiente. Estudió estética con catorce años. Le encantaba. Pero su vida profesional fue por otro sitio. Incluso tuvo una agencia de publicidad.

Siempre lejos de lo que realmente le gustaba. Retomó los estudios muchos años después. «Me encantó volver a esto y estudiar lo que me gusta». Se especializó en estética avanzada. En micropigmentación y micromicroblading y ha abierto su salón en la zona del Hospital. «Ahora hago lo que siempre he querido hacer».

