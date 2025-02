Mucho más que novela negra en La selva y que sexo en Pussy cat

Se llena el Templo de Diana de libros hasta el domingo. Lo que empezó siendo una necesidad es ya una virtud. Lo recuerda el concejal ... Antonio Vélez. Se fueron allí por la pandemia. Por buscar un recinto en el que trazar un itinerario de sentido único para el público. Y funcionó tan bien la ubicación provisional que ya es fija. Fueron los propios libreros, explica Vélez, los que pidieron mantener la feria del libro en el Templo. Después de cuarenta y tres ediciones ha pasado por la Plaza de España, el Parque López de Ayala y ahora el Templo.

El objetivo de la organización este año es que se acerquen muchos niños y jóvenes al Foro, que ejerce de subsede, porque han programado varios planes de fomento de la lectura.

Los libreros arrancan con expectativas. Les preceden dos ediciones con muchas ventas. Mario Quintana, de La selva dentro, intuye el aliciente. «Conseguimos público que quizás durante el año no tenemos. Es una gran fiesta y reconecta con el mundo del libro. Esta oportunidad no la tienen otros comercios, por eso es muy especial para nosotros». Y con experiencia y olfato suficiente para saber por dónde irán estos días las preferencias de los lectores. No habrá muchas sorpresas, advierte. Se está vendiendo mucho esta temporada editorial 'La grieta del silencio', de Javier Castillo. Y cree que Mario que va a ser uno de los más buscados en el Templo.

A Castillo le encumbró 'El día que se perdió la cordura' y 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff'. Ahora recupera a Miren Triggs, el personaje central de 'La chica de nieve' y 'El juego del alma'.

Cree el librero Mario Quintana que la novela negra gana público, pero cualquier caseta que quiera tener éxito estos días debe diversificar sus propuestas. De ahí la recomendación que hace sobre el libro de Jesús Carrasco 'El elogio de las manos' . «Es un librazo y está gustando cada vez más. Va a estar también entre los más buscados estos días. Seguro». Tiene además el escritor extremeño muchos seguidores en Mérida porque varios clubes de lectura de la ciudad han seguido su trayectoria como el autor que mejor ha entendido el neorruralismo narrativo. 'El elogio de las manos' se parece mucho a 'Llévame a casa'. En este caso, el punto de partida es la reconstrucción de una casa que hizo Jesús Carrasco junto a su familia. Esta mezcla de autoficción y narrativa reflexiva le ha valido el Premio Biblioteca Breve. Es un elogio a los trabajadores que siguen ganándose la vida con sus manos.

La selva de Mario Quintana también es una caseta recomendable para los que busquen sorpresas que llegan a las estanterías de las casas al margen de los circuitos comerciales habituales. Por eso tiene ejemplares como el de Mariana Enríquez y su recopilación de cuentos. «Vamos a intentar que la gente se lo lleve y se anime».

Esther Calvo es psicóloga y sexóloga. En Mérida se le conoce por Pussy Cat. La boutique erótica ofrece un catálogo amplio de literatura sobre educación sexual. Acuden muchas familias para llevarse libros que enseñen a los niños a conocer su cuerpo o a manejar en la infancia ideas como la privacidad y el respeto. «Aprender desde pequeños a relacionarnos de forma sana». Ahora parte de su sección de librería lo expone en la caseta del Templo de Diana porque el tema interesa y preocupa cada vez más. Libros como 'La regla mola', 'El semen mola' o 'El porno no mola' entran en el apartado de adolescentes, para que se adentren con rigor pero con un contenido adaptado a la edad los cambios que experimentan. «Nosotros llevamos ya cuatro años y nos sirve para dar visibilidad, para que se acerquen a una literatura apropiada para la educación sexual».

Entre las recomendaciones de la temporada Esther Calvo elige 'Así se hace un bebé', de Menstruita, la misma sexóloga que escribió 'La regla mola' y que ahora explica a los niños cómo se forma y nace un bebé. Habla de la reproducción, la lactancia o el desarrolló de un bebé a niños de tres o cuatro años. Para los preadolescentes de doce o trece aconsesja 'El porno no mola'. Ha sido uno de los más demandado entre las familias con menores en casa.

También 'Operación bikini', que habla concretamente de los cambios en la pubertad de las niñas. Para adolescentes, su recomendación '¿Follamos?', aunque tiene un título sonoro y llamativo aborda el deseo y la orientación sexual en la adolescencia de una forma didáctica.

Y entre las casetas también ayer la novelas de Clara Sánchez, la escritora de 'Últimas noticias del paraíso' estuvo en el escenario principal para hablar con el público de su último trabajo: 'Los pecados de Marisa Salas'.

También estuvieron ayer Jorge Armestar e Israel Espino, Julio García, Adrián Tejada y Óscar de los Reyes.

La noche se cerró con el concierto de los hermanos Samino y Rubén Lanchazo. Abraham es uno de los pianistas más reconocidos de Extremadura y Nerea también destaca como clarinetista. A los libreros le gusta el Templo porque hay espacio para presentaciones y para conciertos. El público pasa más tiempo entre los libros.