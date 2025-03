Sin noticias de las proyectadas en el Anfiteatro

Jueves, 30 de mayo 2024, 07:34 Comenta Compartir

El graderío que se estrena ahora en el Teatro Romano forma parte de un plan de ampliación y protección de aforo anunciado el año pasado ... y que incluía también el Anfiteatro. La consejera de Cultura no dio ayer dato concreto alguno sobre la previsión de colocar esta misma estructura en el Anfiteatro. Dijo que no es fácil porque las obras hay que proyectarla sobre ocho meses, el tiempo que transcurre entre que terminan los conciertos y empieza el Festival. Por eso dijo que hay que planificar poco a poco. Aunque el Anfiteatro no tiene el calendario de eventos del Teatro.

