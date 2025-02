Sin noticias de los 50.000 euros estafados

Viernes, 19 de enero 2024, 07:55 Comenta Compartir

En septiembre se supo que el Ayuntamiento había denunciado ante la Policía Nacional que le habían estafado 50.000 euros a través del método 'man in the middle'. Hay piratas informáticos que interceptar las comunicaciones electrónicas entre dos partes con la intención de hacerles llegar comunicaciones creíbles a ambos y consiguen que los pagos se realicen en las cuentas de los estafadores. Las investigaciones de Mérida podría tener ramificaciones en el extranjero. De aquel incidente se sigue hablando todavía. El Partido Popular denunció esta semana que no saben nada a pesar de que han preguntado varias veces por lo sucedido.