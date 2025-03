Nono Saavedra, el carnavalero con cien grupos en Mérida

A. GILGADO Domingo, 12 de febrero 2023, 08:29 Comenta Compartir

Croquis para seguir a Nono de este Carnaval. Los infantiles de Los jarapales, los juveniles de Los paveras, la chirigota de Las justinas, colabora con el cuarteto de Doña Lali, toca en el Coro de Mérida y saca además la chirigota callejera No pintamos ná.

Nadie arrastra a tanta gente a la fiesta como Nono. Y no hay tampoco registros de que en un mismo año un carnavalero esté en seis grupos distintos. Siempre ha sido de multiplicarse mucho. De ayudar a tres, a cuatro o hacer letras para cinco. El año pasado, por ejemplo, estuvo en cinco. Echando cuenta, ha sacado ya cien grupos distintos en Mérida desde que empezó en el 96.

El veneno lo dispersa en familia. En la infantil está su hijo, en la juvenil su hija y en Las justinas dirige a su mujer. «Hay familias que se van el domingo al campo y nosotros nos dedicamos a hacer carnaval». En la semana previa al concurso ensaya más de siete horas seguidas. De lunes a domingo sin descanso. Y le da la garganta todavía de sobra para ir a La Coruña y narrar el partido del Mérida para la radio.

Letrista y compositor con olfato para contar lo que pasa en Mérida. Huye de repertorios fáciles y de la ofensas disfrazadas de gracias. Le puede a veces más el cronista que el músico. «Mis tipos siempre van de Mérida y a través del tipo hablo de la ciudad». Fue lo que mamó en Chicos de Chunga a finales de los noventa. Era lo que se llevaba por entonces.

Un estilo en línea con La marara y que comparten también otros autores como Paco Vadillo. No le gusta reconocerlo, pero no es ya ningún secreto que escribe para muchos más grupos de los que lleva.

Ha redondeado varios repertorios que iban cojos. Y luego está lo que quiere el público. El menos carnavalero, entiende Nono, agradece las letras a la ciudad, a lo que ve por la calle o a los vecinos con los que uno se topa en el supermercado o en la puerta del colegio. El cansino debate. Sacar coplas al disfraz o a los demás. «Es bueno esa mezcla porque se enriquece mucho. A mí me gusta hacer un repaso a lo que ocurre a la ciudad».

Y ha aprendido también que no hay que fiarse de los aplausos del teatro. Hay para todos, pero siempre uno va a animar más al familiar que al resto.

No le han generado sus letras muchos problemas a pesar de que Nono afila el lápiz cuando saca cuplés. «Nunca se me ha quejado nadie porque se haya sentido ofendido». Ni tan siquiera con Todos somos una. Se disfrazaron del alcalde. «Me preocupaba que se ofendiera porque soy muy crítico. Pero no hace falta ofender a nadie para hacer humor. Se trata de reírse con algo o alguien, pero no de nadie».

Y en Mérida, como en todas las plazas carnavaleras, hay letristas que eligen otros caminos. «Ha habido épocas en la que se ha ido a lo personal. Se buscaba el aplauso fácil y se conseguía. Insisto, a mí no me gustaba».

Y advertencia para los que van sentando cátedra o justifican a jurados que no saben evaluar. En el carnaval, concluye, no hay más entendidos que otros. Simplemente gusta o no gusta.

Pero Mérida bebe de Cádiz y no es ajena a las corrientes internas que se generan allí. Empezó Cádiz hace unos años a explotar el metacarnaval. A cantar, sacar tipos y llenar los repertorios de personajes que habían alumbrado el concurso. Y en Mérida también se ven cada vez más repertorios de este tipo, aunque no cae, ni mucho menos en el pesimismo. «Afortunadamente está cada vez más abierto. Entra gente más joven, mejores músicos y eso se agradece en las composiciones».

Pero no hay que renunciar a letras frescas. De acontecimientos recientes. El público lo agradece. El jurado, por lo visto en las últimas valoraciones, no tanto.

Se acuerda de todo lo que aprendió en Chicos de Chunga. Era otra historia aquello. Cuesta entender ahora un certamen que no distinguía entre chirigotas y comparsas. O que pudiera interesar a tanta gente para hacer semifinales. «Ahora tenemos tres fases y cuatro modalidades, pero esos cambios fueron muy importantes y en los noventa eran impensables que llegáramos a esto». Algo habrá tenido que ver alguien que en esa transformación ha sacado cien grupos. Nombre propio del Carnaval.

