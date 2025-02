El Niño Bermejo busca su hueco en el flamenco

A las siete de la mañana, todos los días en la barra. Tostadas y desayunos a los pies de San Lázaro para los que trabajan ... en el Tercer Milenio.

Camarón en la pared. La Virgen de la Paz tatuada en el brazo. Varios micrófonos de oro y plata en las vitrinas y sin sitio ya para todos los diplomas que se trae de los concursos de cante a los que va. Ha perdido la cuenta, pero cree que le han premiado entre cuarenta y siete y cincuenta veces.

Cantaor con proyección. José Antonio Bermejo Galeón, el Niño Bermejo. Tiene 28 años. Empezó de niño. Escuchando a Juanito Valderrama y Antonio Molina en casa de su abuela. Sorprendía a todos los que le escuchaban. Y el juego acabó siendo una obsesión. A los dieciséis ya tenía algunos bolos profesionales por peñas, festivales y tablaos. Con Miguel de Tena se fue a los catorce. Luego estuvo en la Peña Flamenca Santa Eulalia del guitarrista Gonzalo Rodríguez. «Gonzalo no quería que me presentara. No quería que me dieran los premios por ser un niño, pero luego se dio cuenta que los jurados no veían a un niño, veían a un cantaor». En los más de cuarenta que vinieron después hay reconocimientos muy del género como la Silla de bronce de Madrid. «Eso fue muy importantísimo». Se queda también con el Festival de la Canción de Extremadura porque allí van voces de todos los estilos y el Niño es de los que quiere sacar al jondo de sus circuitos cerrados. «Me encanta emocionar a la gente que no entiende el flamenco y que no lo escuchan nunca».

Comparte grupo con Ana Morales, Andrés el Cascarilla y Alberto Arenita, todos de Mérida

Espaldarazo también le dieron en Monesterio. Allí destacó por su forma de hacer los fandangos. Fuera, ha cantado prácticamente en todos los países del continente. Festivales en Francia, Italia, Alemania o Suiza. Está a punto de cerrar la financiación para un disco y con Solo Flamenco la agenda se llena poco a poco. Si no hay ningún contratiempo, 2024 va a ser su mejor año. Le acompañan la bailaora Ana Morales y Andrés el Cascarilla, el primer guitarrista de España licenciado en guitarra flamenca. La percusión la lleva Alberto Arenita. Todos de Mérida. «Es un sueño compartir escenario con los flamencos más grandes de Mérida. El año se presenta muy bien». Por mucho que se agolpen las fechas. Dice que lo que más le emociona es cantar algún día en el Templo de Diana. Ante el público de su ciudad. Y puestos a pedir. También en el Teatro Romano. Solo bloquea de compromisos la Semana Santa. Se va a cantar saetas a La Paz. No esconde la repercusión que ha tenido su paso por dos programas de la tele. Factor X y Got Talent. En Factor X ganó confianza. Aguantó comentarios de todo tipo de los espectadores sobre su físico. «Cuando vas a un sitio de eso ya sabes a lo que te expones. Hay grandes voces que no se suben al escenario precisamente por eso, por el miedo a las crítica de los demás y yo no soy de esos».

En Got Talent cantó a sus abuelos 'Acurrúcame contigo' de Ecos del Rocío. Emocionó a mucha gente. «Ahora hay gente que me pide foto por la calle».

El flamenco purista gusta a una minoría. Por eso no es fácil ganarse la vida con lo que hace. «Tengo muchos festivales, muchas actuaciones cerradas, pero no me da para vivir. Lo veo cada vez más complicado». Ha encontrado una forma de vida que defiende. «Soy muy feliz cantando. Es mi mundo». La milonga del abuelo no se cae nunca de su repertorio y le gusta probarse en todos los cantes. Soleá, seguidillas, tiento, peteneras, colombianas, sevillanas, bulerías o fandangos. «Mi referente en soleá es Antonio Mairena». Le gusta los clásicos porque cree que ayuda a muchos aficionados a revivir su infancia. Se emociona cuando habla de su padre y de su mujer. «Me apoyan desde siempre y quiero demostrarles que puedo hacerlo. Quiero morirme cantando por soleá encima de un escenario».

Más de una vez le han dicho que lo suyo es enfermizo. No. Ni mucho menos, responde. «El flamenco es para nosotros una cura de muchas cosas».