Naturgy forma en Mérida a 25 mujeres como instaladoras de sistemas fotovoltaicos El curso termina a final de mes e incluye prácticas para poder trabajar en un sector con notables perspectivas de empleo en la región

Víctor Corchón, docente del curso, explica a las mujeres el uso de la electricidad y los paneles.

Celestino J. Vinagre Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Víctor Corchón empieza a hablar a un auditorio reducido. Y salen los vocablos: voltio, corriente alterna, batería, amperios, placas solares...fotovoltaica. Víctor es el docente y las alumnas, 25 mujeres que viven en Mérida. Muchas de ellas residen en la capital extremeña desde hace poco, procedentes de países latinoamericanos. Son las alumnas de un curso que la compañía Naturgy promueve por primera vez un curso en Extremadura para favorecer el acceso al mundo laboral en el sector de las energías renovables.

Hasta el día 28, la empresa, una de las tres grandes del sector eléctrico en España, a través de su fundación desarrolla un curso para 25 mujeres desempleadas o en situación de vulnerabilidad en Mérida. Participan en este programa que capacita a sus participantes para acceder al mercado laboral como instaladoras y mantenedoras de sistemas solares fotovoltaicos.

Soraya Ruiz, de 34 años, es de Perú. Lleva en Mérida cinco meses. Estudió Contabilidad en su país. «He venido a España y no he encontrado una oportunidad laboral de mi carrera. Y lo que he buscado es formarme para tener otra oportunidad, otra opción», cuenta a HOY.

Subraya que le interesaría mucho poder trabajar en el sector de la renovables por dos aspectos. «Uno porque es un sector que contribuye a la conservación del medio ambiente y en segundo lugar porque creo que puede ser una oportunidad para mí de poder demostrar que estoy capacitada también para este tipo de trabajo».

200 horas

El curso de Naturgy en Mérida es teórico-práctico con perspectiva de género, con una duración de 200 horas y en modalidad híbrida (online y presencial), en el que se incluyen prácticas no laborales.

Las participantes son principalmente mujeres jóvenes que adquirirán competencias técnicas en instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, «un ámbito con grandes perspectivas de futuro a nivel nacional y especialmente en una región como Extremadura», se explica desde la compañía a este diario.

El objetivo de esta iniciativa promovida por Fundación Naturgy es fomentar la igualdad en el acceso a los nuevos empleos vinculados al despliegue de las energías renovables, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, «sectores que ofrecen nuevas oportunidades derivadas de la transición energética».

Un mensaje que asumen las mujeres que participan en este curso, celebrado en las dependencias de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida.

«Me parece un sector súper para intentar encontrar trabajo. He visto que ha tenido un enorme crecimiento todo lo relacionado con la energía renovable», indica a HOY Meridith Viera, venezolana de 43 años, que reside desde hace un año en Mérida.

«Estoy haciendo el curso porque quisiera tener más posibilidades de crecimiento personal y laboral. De tener más opciones a la hora de trabajar aquí», subraya convencida.

Eva Buch, directora de Educación y divulgación de Fundación Naturgy, señala que «con este programa buscamos equilibrar la presencia de más mujeres en el ámbito de las energías renovables, con unas excelentes oportunidades de empleo en el presente y en el futuro.

Ana Ruiz, delegada de Desarrollo en Extremadura de Naturgy Renovables, ha puesto de relieve las grandes oportunidades de desarrollo profesional que se presentan en una región como Extremadura para el empleo verde gracias a «la condición de esta región como referente en el ámbito de las renovables».

Ampliar Planta fotovoltaica Miraflores de Naturgy, en Castuera HOY Un programa de formación con éxito en otras regiones Es la primera vez que Fundación Naturgy desarrolla este programa de formación para mujeres en Extremadura pero subraya que ya ha sido promovido con éxito en comunidades como Madrid. Explica que la Fundación cuenta con 9 módulos formativos que capacitan y certifican a los alumnos con conocimientos técnicos actualizados en áreas como la movilidad sostenible, la rehabilitación y edificación sostenible o la instalación y mantenimiento de placas fotovoltaicas. En la región Fundación Naturgy también pone a disposición de los centros escolares extremeños su Programa Efigy Education, dirigido a alumnos de 3 a 18 años. Se trata de una iniciativa didáctica «innovadora» que busca transmitir conocimientos especializados en torno la transición hacia un nuevo modelo energético, la preservación del medio ambiente y el consumo responsable de la energía.