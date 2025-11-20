HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Vigalondo, este jueves en Mérida. HOY

Nacho Vigalondo, premios Miradas, acude a Mérida en el inicio del Festival de Cine Inédito

Una película francesa, 'Little Amélie', abre la sección de oficial de una programación que se alarga hasta el día 29

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

Comienza la vigésima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida. Se estrenó con una proyección de una película francesa en los Cines Victoria, ' ... Little Amélie'. Lo hizo con la presencia de Nacho Vigalondo, director de cine, actor y presentador de televisión que recibirá el Premio Miradas del propio Festival emeritense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  4. 4

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  7. 7 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  8. 8

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  9. 9

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  10. 10 La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Nacho Vigalondo, premios Miradas, acude a Mérida en el inicio del Festival de Cine Inédito

Nacho Vigalondo, premios Miradas, acude a Mérida en el inicio del Festival de Cine Inédito