Nacho Vigalondo, premios Miradas, acude a Mérida en el inicio del Festival de Cine Inédito

Comienza la vigésima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida. Se estrenó con una proyección de una película francesa en los Cines Victoria, ' ... Little Amélie'. Lo hizo con la presencia de Nacho Vigalondo, director de cine, actor y presentador de televisión que recibirá el Premio Miradas del propio Festival emeritense.

Vigalondo participó además en la tarde de este jueves en un diálogo de cine con el periodista Pedro Vallín y en un encuentro con alumnos de centros educativos para hablar su película, 'Daniela forever'. Guionista de cortometrajes y actor de anuncios y programas televisivos, su tercer trabajo como director, '7:35 de la mañana', fue nominado al Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción en 2004.

«Hay muchos alicientes, como una tarta de alicientes, para venir aquí; ha dicho Nacho Vigalondo en una rueda de prensa en la que también han estado el alcalde emeritense y la consejera de Cultura de la Junta. Vigalondo ha agradecido a la organización del Festival de Cine Inédito su insistencia para que pudiera acudir a Mérida.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, destacó que Mérida es un referente por la calidad de la programación del Festival de Cine Inédito «y esa capacidad única de destilar lo mejor de la temporada, películas que luego tendrán un largo recorrido antes que sean conocidas por el gran público como pasó con 'Emilia Pérez' o 'La Estrella Azul', ganadoras del Premio del Público a la Mejor Película los dos últimos años, que luego triunfaron en los Oscar o los Goya. En Mérida seguimos apostando por el cine en las salas de cine, como experiencia compartida».

Mientras, la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, subrayó la importancia del cine como herramienta educativa y formativa. Sobre Vigalondo recordó que la Filmoteca inauguró su sede en Plasencia en 2012 con su película 'Extraterrestre'. «Volvemos a encontrarnos con el cine de Nacho Vigalondo y lo hacemos de nuevo con el mismo cariño y la misma admiración», expresó Bazaga.