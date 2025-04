Un musical inspirado en The Beatles llega el sábado al Palacio de Congresos

Redacción MÉRIDA. Jueves, 14 de marzo 2024, 07:53 Comenta Compartir

Let it be. Acorss The Universe. Es el musical que se ha programado en el Palacio de Congresos para este sábado a las ocho en el Palacio de Congresos.

Tras su estreno a nivel nacional el pasado 24 de febrero, llega a Mérida este espectáculo producido en Extremadura y con elenco también extremeño.

José Manuel y José Enrique Guerrero proponen poder escuchar las canciones de la mítica banda de Liverpool a través de una historia original con una trama divertida, apta para todos los públicos y con un humor fino y elegante. Y con instrumentos ejecutados en directo por los mismos actores.

Cuentan la historia de Pablo, Paul, para los amigos. Es un músico cuya banda de tributo a Beatles se ha disuelto recientemente. Desde entonces, su situación económica va en declive hasta llegar a un punto crítico. Esto le lleva a verse obligado a presentarse, a cambio de un poco de dinero, como voluntario para un experimento científico que consiste en intentar un viaje en el tiempo. Pero algo salió mal y Paul viaja a un universo paralelo donde no todo es igual. Allí la música es algo muy secundario... Y ahí empieza la historia. Las entradas pueden adquirirse en lagranentrada.com.

Se trata de un tributo a The Beatles que busca reunir en el auditorio a seguidores de la banda de todas las edades.