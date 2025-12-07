El Museo Romano acaba con Julio César su ciclo sobre grandes personajes

El ciclo de conferencias sobre grandes personajes de la Antigüedad del Museo Nacional de Arte Romano culmina el próximo jueves, día 11, con el militar ... y dictador romano Julio César. Una de las figuras más sobresalientes de la Roma que transitó de la República al Imperio.

El profesor José Manuel Iglesias Gil impartirá la charla. Es Doctor por la Universidad de Salamanca y Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria. Su charla lleva por título ' Julio César: la estrategia personal de un líder político'. La cita es a las 18.30 horas en la sede de la Fundación CB, el centro cultural Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo. La entrada es libre hasta completar aforo.

El ciclo de conferencias del Museo Nacional de Arte Romano sobre grandes personajes de la Antigüedad ha propiciado once charlas. En ellas se ha hablado sobre Séneca, Augusto, Santa Mónica, Germánico, Hammurabi, Asurbanipal o Pompeyo entre otros. Arrancó con Séneca el 2 de octubre.

'Grandes personajes de la Antigüedad' se ha podido ver en diferido por el canal de Youtube del Museo Romano para aquellas personas que no han podido estar presente en esos días.