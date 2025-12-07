HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nave central del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. HOY

El Museo Romano acaba con Julio César su ciclo sobre grandes personajes

Será el próximo jueves, con una charla impartida por José Manuel Iglesias Gil, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:16

Comenta

El ciclo de conferencias sobre grandes personajes de la Antigüedad del Museo Nacional de Arte Romano culmina el próximo jueves, día 11, con el militar ... y dictador romano Julio César. Una de las figuras más sobresalientes de la Roma que transitó de la República al Imperio.

