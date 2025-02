El MUM programa en mérida veinte exhibiciones musicales y conciertos hasta el sábado

Arranca hoy el Meeting, Music Market. Tres días con exhibiciones de música por toda la ciudad, encuentros profesionales y, sobre todo, acuerdo de contrataciones ... futuras para festivales nacionales e internacionales.

Se reúnen en Mérida músicos que buscan llenar su agenda, productores, empresas, festivales, managers y medios especializados como Radio 3. Vienen empresarios de Portugal, Italia, Canadá, Marruecos o Corea del Sur gracias a la mediación de Extremadura Avante, que ejerce de intermediario para que haya acuerdos internacionales.

Y se hace además con vocación de abrir al público de Mérida. Por eso se han programado entre hoy y el sábado una veintena de conciertos y exhibiciones cortas en el Acueducto de los Milagros, el Templo de Diana o el Pórtico del Foro. También en el centro cultural Alcazaba o en el Jazz Bar Mérida.

Gracias a los acuerdos que se cierran estos días hay contrataciones para festivales de Alemania o Canadá

Según explican desde la Junta de Extremadura, impulsora de este encuentro, se han acreditado para estar estos tres días representantes de todos las partes del sector musical. Han diseñado el MUM con exhibiciones showcases, que son catorce actuaciones de 25 minutos donde los grupos seleccionados podrán presentar sus trabajos a los programadores.

Una de las peculiaridades del MUM es que no tiene un género definido. Hay festivales y productores de todos los tipos y por eso se seleccionan grupos desde flamenco o pop a electrónica. Los showcases serán en el Templo de Diana y en el Pórtico por la mañana, por la tarde y por la noche. Hay también una programación off que no busca promocionar a los artistas, sino ofrecer conciertos de los ya consolidados. Habrá un reconocimiento a Miguel Vargas el sábado por la tarde y otro a Sínkope en el acueducto de los Milagros.

La presidenta de la asociación de gestoras y gestores culturales de Extremadura (Agcex), Carmen Hernán, explica que cada vez es más difícil hacer la selección de artistas para la MUM porque llegan propuestas de más calidad y más cantidad de artistas que quieren participar. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, valora este tipo de eventos profesionales por lo que aporta a la ciudad de Mérida, pero también porque es un encuentro que sirve para reforzar a los profesionales. «Era necesario un foro de encuentro para que los artistas tejieran redes de colaboración y pudieran abrirse a los mercados nacionales o internacionales». Cree además la secretaria García Cabezas que se crean sinergias porque cada vez hay más festivales, más conciertos y más consumo de música en directo. Los grupos, explica, tienen ahora más oportunidades laborales.

Un ejemplo de esta colaboración es que el Mercat de la Musica de Vic ha contratado a grupos extremeños. También en Nimes o las alianzas con Portugal, donde cada vez se promocionan más. El año pasado, por ejemplo, se cerraron conciertos de Fuensanta Blanco y Gene García en Alemania. Y en junio, a Canadá, irá Javier Alcántara. Los contactos, explica la secretaria de Cultura, permite acceder a plataformas de promoción, de ahí la importancia de eventos como el MUM.