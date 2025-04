MUM se consolida como el principal escaparate para los músicos de la región

No acompañó el tiempo al MUM. Las jornadas profesionales de la música cambió los escenarios al aire libre por recintos cerrados como el María ... Luisa, el centro Cultural Alcazaba o el auditorio de la plaza de Santo Domingo. Nueve años cumple y los organizadores están satisfechos de la evolución. Ángela Robles es vicepresidenta de la asociación de gestores culturales de Extremadura. Explica que han invitado a programadores, distribuidores o agentes culturales que diseñan las agendas de ayuntamientos, mancomunidades o diputaciones . Durante tres días, los profesionales han participado en 18 pequeños conciertos y se han reunido para comprar y vender espectáculos. Aprovechan también para ponencias especializadas. Este año han tratado la evolución del folk como género y la profesionalización de la distribución musical en la región. «Para los músicos es muy importante estar aquí porque en tres días hablan, contactan y se relacionan con los gestores que preparan los festivales y quieren ampliar sus carteras».

Por eso es multigénero. Han tocado estos días en Mérida Aulaga Folk, El Pelujáncanu, Celia Romero, Malotira, Anna Millo, La Jose o La Chispa. También los contratadores necesitan conocer cuáles son los movimientos en ebullición en la industria cultural extremeña. «Es un escaparate perfecto para ambas partes». A través de Avante han invitado a distribuidores de Japón, Canadá o Reino Unido. «Estamos aquí para descubrir, para tener la carpeta de contactos y posibilidades más amplia». En total se han escrito 250 profesionales interesados en buscar bandas, grupos o solistas para sus festivales.

Y no son contactos a corto plazo, en muchos casos, explica la vicepresidenta, se contrata ahora para programar a uno o dos años vista. Sirve esta MUM también para entender mejor el trabajo de los gestores. No es fácil cerrar carteles de eventos y festivales. Hay que valorar muchas variables y conocer muy bien al público para intuir lo que va a gustar. Con el tiempo, explica, se detecta lo que funciona y lo que no. Pero también tienen la obligación de abrir nuevos movimientos. Y pone como ejemplo Ángela los pueblos con su festival indie consolidado. En esos casos tienen que sondear otros géneros que salgan del mayoritario. «Los gestores culturales trabajamos para ofrecer agendas y actividades a las que el público no está tan acostumbrado».

Celia Romero, Anna Millo, Aulaga Folk, La Jose o La Chispa han participado en las audiciones

Tras nueve años, el MUM se ha agrandado. Sobre todo, en las últimas ediciones. No había antes un espacio similar. No tenían un foro de encuentro. Por eso se fue ampliando la participación según avanzaron las ediciones. «Hemos crecido mucho, ya se puede decir que somos un referente para los músicos, los promotores y los distribuidores. Saben que no pueden faltar». La idea es que también participen los vecinos de Mérida porque las audiciones son abiertas al público. Sin lluvia, habrían programado en la plaza de España, el Pórtico o el Templo de Diana. Pero toco en esta ocasión recitales bajo techo.