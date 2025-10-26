HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Taller 'Ellas hablan' en el hogar de mayores de la Zona Sur, esta semana. J. M. Romero

La mujer romana y su papel, en un taller para mayores

El Consorcio de Mérida explica, en el Mes del Mayor, el papel femenino en época latina y elabora figurillas, pequeños amuletos protectores para las niñas romanas

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:47

Comenta

Manolo y Mari Tere, ya jubilados, escuchaban esta semana a Berta Marín con atención en el centro de la Zona Sur. Ellos y más personas, ... sobre todas mujeres. Lo mismo ocurrió en el centro de Reyes Huertas. Marín es técnica del Consorcio de la Ciudad Monumental y durante este mes a punto de finalizar ha estado recorriendo los hogares de mayores emeritenses. Ha sido la encargada de realizar una tarea enriquecedora, tanto histórica como lúdica. Para ella y para sus escuchantes.

