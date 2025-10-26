La mujer romana y su papel, en un taller para mayores

Manolo y Mari Tere, ya jubilados, escuchaban esta semana a Berta Marín con atención en el centro de la Zona Sur. Ellos y más personas, ... sobre todas mujeres. Lo mismo ocurrió en el centro de Reyes Huertas. Marín es técnica del Consorcio de la Ciudad Monumental y durante este mes a punto de finalizar ha estado recorriendo los hogares de mayores emeritenses. Ha sido la encargada de realizar una tarea enriquecedora, tanto histórica como lúdica. Para ella y para sus escuchantes.

Con motivo del Mes de Mayor programado por el Ayuntamiento, el Consorcio se ha acercado a los centros de la capital extremeña para realizar con los mayores el taller 'Ellas hablan'.

Con esta actividad se ha hablado del papel de la mujer en la cultura romana gracias a las piezas arqueológicas encontradas en el yacimiento emeritense a lo largo delos años. «Un papel de la mujer que fue silenciado en aquella época», subraya la técnica del Consorcio de la Ciudad Monumental.

«Hemos dado a conocer a nuestros mayores a la mujer romana, que siempre fue madre, hija esposa de algún hombre, una mujer que para escucharla ahora debemos ver aquellos objetos que utilizaron en su vida diaria, joyas, recipientes, jarras, cuencos, figuras protectoras…», agrega.

Pasta de moldear

Pero su presencia en los centros de mayores no ha sido dar una especie de charla y nada más. Las personas mayores, como recuerdo de esta actividad, se han podido llevar a casa su propia figura femenina, que sirvió de amuleto protector a las niñas romanas, recreando una figurilla descubierta en una tumba infantil de época romana.

«Un recuerdo con el que le damos voz a las mujeres que poblaron la antigua ciudad romana de Augusta Emerita».

Berta Marín explica en el centro de Reyes Huertas los amuletos protectores. J. M. Romero

Para la creación de la figurilla se ha utilizado pasta de modelar de secado al aire. «La hemos usado de color blanco para después poder pintarla con los colores originales más fácilmente», explicaba Berta Marín al diario HOY.

Este taller de 'Ellas hablan' se ha incluido dentro del programa del Mes del Mayor diseñado por el Consistorio emeritense. Culmina con una fiesta de convivencia para la que se espera la participación de más de 900 personas. Será el viernes próximo, 31 de octubre, con una comida en el hotel Velada, en una jornada con bailes, diversión y concursos.

El Consorcio no solo ha colaborado por el taller sobre la mujer romana sino con las visitadas guiadas organizadas al Teatro y Anfiteatro romanos.

Una charla informativa sobre sexualidad en la madurez, además de diferentes espectáculos musicales y representaciones teatrales, en coordinación con la Red de Teatros han sido otras de las actividades programadas.

Ha sido especialmente vistoso el flashmob -concentración en la que se baila- desarrollado este viernes en la Plaza de España.