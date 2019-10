'De la nada', la muestra de la Escuela de Arte que parte de cero Son trabajos elaborados por alumnos del centro de las disciplinas de mosaico, cerámica artística y reproducción artística en piedra | Se pueden admirar medio centenar de piezas hasta el 4 de noviembre M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 13 octubre 2019, 09:16

De la nada sale todo. La nada es el principio del comienzo, de lo que vendrá, de lo que será... También es el título de la muestra que se puede ver en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida (EASD). El centro educativo comienza el curso mostrando a la sociedad y recordándose a ellos mismos lo que son capaces de hacer sus alumnos.

'De la nada' incluye piezas de mosaicos, cerámica artística y reproducción artística en piedra. Una muestra que pretende dar visibilidad a estas tres disciplinas artísticas no sólo desde un punto de vista tradicional, sino también desde el contemporáneo.

El número de obras supera la media centena, por lo que es una muestra ambiciosa tanto por la calidad como por la cantidad de piezas expuestas.

Desiree Fernández, profesora del taller de Cerámica, explica a HOY sobre los mosaicos que hay piezas de alumnos del primer curso del año pasado. El espectador tiene la oportunidad de ver la parte del boceto o el proyecto de lo que era la obra, que está pintado, y el trabajo final terminado en mosaico.

Dentro de los mosaicos hay una parte con romanos y otra parte con el bizantino, que está hecho con pasta vítrea. El soporte de algunos de estos trabajos es una tabla pintada y sobre ella se ha montado el mosaico. Hay otros mosaicos bizantinos que están hechos de la forma tradicional, es decir, consolidándolos.

En cuanto a las obras de talla en piedra, Desiree explica que se pueden encontrar algunos trabajos que son relieve y que están inspirados en las épocas griegas y romanas. También hay piezas exentas, es decir, que el espectador puede rodear completamente para admirarlas, cuyo tema también es mítico.

Sobre las obras en cerámica, indica que se pueden ver algunas de las piezas que se hicieron el año pasado y que se presentaron a un concurso. También son exentas. Hay otras que se hicieron en el módulo de Proyecto y vitrinas donde también se pueden ver piezas esmaltadas de diversas temáticas.

La muestra se completa con los proyectos de los trabajos de los alumnos de diferentes ciclos formativos. Desiree indica que hay tres de alfarería, lo que hoy es cerámica artística, dos de cerámica superior (uno de los trabajos es una instalación en la que se ha unido la cerámica con la piedra), otros cuatro proyectos del ciclo de talla en piedra (dos de ellos con boceto y cómo ha quedado en piedra) y otros dos proyectos de mosaico (uno hecho en pasta vítrea y otro elaborado con tornillos).

Una forma de motivar

Justifica el título de la muestra. «De la nada empezamos y finalizamos después de trabajar y trabajar. Todo termina teniendo un sentido, con piezas muy interesantes que tienen un determinado significado. Y eso es algo que nos unifica a toda la escuela. Todos empezamos de cero. De hecho, en el cartel que anuncia la exposición aparecen unos rayones, símbolo del comienzo de cualquier trabajo que se haga, que siempre se empieza con un boceto. Se empieza desde cero», explica.

Una de las intenciones de la muestra es presentar a la sociedad todo lo que los alumnos de la escuela son capaces de hacer. Pero también tiene una labor motivadora. Con los trabajos realizados y terminados que después se exponen se anima a los alumnos que están empezando en primer curso a que sigan trabajando. Porque si aprenden bien algún día podrán conseguir hacer algo como lo que ven. «Si no lo ven, muchas veces no saben lo que van a obtener. Lo visual siempre llama más que la palabra. Porque yo les puedo decir a mis alumnos que pueden llegar a conseguir hacer una pieza, pero hasta que no la visualizan, realmente, no se creen lo que son capaces de hacer».

Desiree confirma que en el centro están muy satisfechos con este inicio de curso porque hay un gran número de alumnos matriculados. De hecho, los primeros cursos de cada disciplina están completos. Ella, por ejemplo, imparte clases a 16 alumnos. Destaca también que Diseño Gráfico tiene mucho tirón y hay mucha gente matriculada.

La muestra se puede ver en la sala de exposiciones y pasillos de la Escuela en horario de mañana hasta el 4 de noviembre.