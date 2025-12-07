HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Unas personas hacen fotos a la decoración de una vivienda en la calle Berlanga, de Montealto

Unas personas hacen fotos a la decoración de una vivienda en la calle Berlanga, de Montealto J. M. Romero

Montealto se reinventa como el barrio de la Navidad de Mérida

Unas 200 familias se afanan desde finales del verano para confeccionar adornos distintos por calles y darles esplendor con la iluminación

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:06

Comenta

«Todo empezó en la calle Cristina. Desde entonces, no sé cuantos años, la gente se ha enganchado y el trabajo cada vez es mayor». ... Antonio Coco habla y trabaja a la vez. Atiende al equipo de HOY el pasado miércoles, mientras, de una parte, explica y cuenta como el barrio de Montealto, de la Zona Norte de Mérida, es calificado como el barrio de la Navidad, y, de otra parte, prepara la carroza del colectivo vecinal para la Cabalgata de Reyes. Él vive en la calle Berlanga, donde hay tres zonas con tres tipos de adornos diferentes. En la calle Ahillones, lo mismo. Y así en otras. A falta de más iluminación en el alumbrado general, Montealto brilla con suficiencia por el esfuerzo de sus vecinos para decorar e iluminar sus viviendas.

