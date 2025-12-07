Montealto se reinventa como el barrio de la Navidad de Mérida

«Todo empezó en la calle Cristina. Desde entonces, no sé cuantos años, la gente se ha enganchado y el trabajo cada vez es mayor». ... Antonio Coco habla y trabaja a la vez. Atiende al equipo de HOY el pasado miércoles, mientras, de una parte, explica y cuenta como el barrio de Montealto, de la Zona Norte de Mérida, es calificado como el barrio de la Navidad, y, de otra parte, prepara la carroza del colectivo vecinal para la Cabalgata de Reyes. Él vive en la calle Berlanga, donde hay tres zonas con tres tipos de adornos diferentes. En la calle Ahillones, lo mismo. Y así en otras. A falta de más iluminación en el alumbrado general, Montealto brilla con suficiencia por el esfuerzo de sus vecinos para decorar e iluminar sus viviendas.

Entrar en coche o a pie por Montealto en estas fechas es no dejar de sorprenderse. Tan pronto te encuentras una calle entera con fachadas copadas por personajes de Barrio Sésamo como por los de la familia Simpson. Por Coco y otras figuras mexicanas o por El Principito. Por la gran familia del Circus o por dibujos de Lilo & Stitch.

Te topas con algunas peculiares creaciones del Nacimiento, que recrean la Natividad de Jesús, pero con figuras que no son ni San José, ni la Virgen María, ni el Niño Jesús. O paneles con escenas de películas de Disney o Pixar elaborados con papel del Shein pero la mayoría, para ser resistentes al frío a la lluvia, hechos de corcho blanco o poliespán, que es reciclable al cien por cien. Paneles, en este último caso, de dos metros de alto por uno de ancho. Esto es, bien visibles y con dificultad para diseñarlos y pintarlos.

«Esto es magnífico. Pero no solo por lo que vemos en cada casa sino por la unión del barrio, el trabajo que echan los vecinos para hacer estas cosas. Es más fácil contar qué balcones no tienen nada de adornos ni de iluminación que quiénes sí», decían admirados, el miércoles por la noche, Antonio Pérez y Paqui Santos, un matrimonio que había cogido el coche desde Villanueva de la Serena para ver las decoraciones de Montealto.

Lugar de peregrinación

En realidad, cada noche, y no digamos ya la de los fines de semana, el barrio se convierte en un punto de peregrinación de decenas de personas, de Mérida pero también de pueblos de la provincia, ávidas por conocer cómo está el barrio, artísticamente hablando, en esta Navidad. Y todos se sorprenden porque los vecinos cambian de temática cada año.

Iluminación en una vivienda de la calle Cristina. J. M. Romero

«Nos solemos reunir en septiembre y ahí planteamos lo que queremos hacer. Cada calle suele elegir una temática propia», cuenta el presidente del colectivo vecinal. De esta manera, Montealto no es ya un barrio temático navideño sino que son varios en uno solo.

«La predisposición es muy buena. Casi todos los vecinos se implican. Y esto tiene un curro increíble», señala a este diario Fernando, un vecino que viven en una de las zonas peatonales de la calle Berlanga. Allí, además de las fachadas adornadas e iluminadas, disfrutan de luz en un tramo de esa calle de puerta a puerta. Una hilera de bombillas amarillas que agrandan la imagen de esplendor lumínico que el barrio suelo ofrecer por estas fechas.

«Nos lo costeamos nosotros. Nos gustaría que el Ayuntamiento pusiera poner iluminación navideña en las calles más anchas para dotar al barrio de mayor atractivo y eso que en los últimos cuatro años esto se ha puesto muy bien por el compromiso de muchas personas», agrega Coco.

Antonio y Paqui, el matrimonio de Villanueva de la Serena, lo tenían claro tras su visita del miércoles a Montealto. «Esto es muy familiar, merece la pena. Muy hogareño, muy de Navidad. Y tiene un trabajo increíble. Da gusto venir a verlo», sentenciaban.