El Mochuelo llega a los 650 donantes entre particulares y empresas locales

En la sede de la junta de cofradías de la calle Cava abrió ayer su sede el Mochuelo. Empezaron el martes con las llamadas ... sumando dinero. Pero cuenta Cristóbal García, uno de los promotores, que los trabajos previos arrancaron en noviembre. Han contactado con más de 200 donantes y ahora esperan que cada uno lleve el dinero que se comprometieron a dar. Por sus cuentas son 33.270 euros. En el Mochuelo no hablan de dinero recaudado. Les gusta más 'dinero ofrecido'. Y al ofrecido se sumará en breve el de los socios fijos con su cuota domiciliada en el banco. Por eso esperan llegar en enero a los sesenta mil euros del año pasado.

Estima Cristóbal García que el Mochuelo implicará esta campaña a los 650 colaboradores activos. No son los ochocientos de otro tiempo. Cuesta encontrar relevo. Particulares y empresas que entregan lo que pueden están detrás de esos 33.000 euros. Desde veinte o treinta a mil o dos mil de las firmas comerciales. Siempre rinden cuentas de lo que hacen con lo que consiguen. Lo reparten entre 26 asociaciones asistenciales de Mérida. Los grupos y colectivos que trabajan en el día a día con los más desfavorecidos. Entran en este listado las cáritas parroquiales, el centro de acogida, el comedor social o el asilo. Agradece Cristóbal el goteo constante de gente que acude cada final de diciembre a la oficina a dejar su dinero. Ni lo tienen domiciliado ni les avisaron por teléfono, pero en cuanto abren, acuden a dejar el dinero. También reciben de colaboradores muy comprometidos con la iniciativa. Ponen dos mil o tres mil euros cada campaña, pero piden mantenerse en el anonimato.

El reto, siempre, es que no se corte la cadena. Hasta hace unos años, explica, llegaban a más de ochocientos. Era un acontecimiento social más de Mérida. Pero la capa social del Mochuelo ha envejecido. Necesitan que la gente joven mantenga el compromiso. Era habitual entre los primeros que al debutar repitieran luego cada mes de diciembre. Ahora los jóvenes colaboran cuando les llaman y les piden, pero no se comprometen a repetir. «Tenemos mucha gente joven participando, pero lo hacen de forma inmediata, nosotros necesitamos también compromisos a largo plazo».

Francisco Gijón fue ayer a entregar su donativo a la sede de la junta de cofradías. Desde el principio cumple. No ha faltado a ninguna campaña en las cuarenta y cuatro completadas. Le cargó el Mochuelo, recuerda, el periodista Fernando Delgado. «No ha sido nunca cantidad fija, siempre en la medida que he podido. Algunos años he dado mucho y otros algo menos. Yo tenía una tienda y no son todos los años iguales». Recuerda las largas sesiones de llamada tras llamada para cargar mochuelos que se celebraban en el antiguo Hotel Emperatriz o en la radio municipal. La forma de mantener la cadena no ha variado. Te llaman, dices una cantidad y pones el teléfono de un contacto para que lo llamen luego. El del suegro, el cuñado, el compañero de trabajo o el vecino de la calle. En esta ocasión la cadena la abrió el portavoz municipal Julio César Fuster. Se lo cargó luego al resto de portavoces del Ayuntamiento. Y ya no paró la lista. El sistema lo ideó el sacerdote Guillermo Soto. Trabajó mucho en los noventa para que Mérida tuviera un centro de acogida y el Mochuelo es su legado.